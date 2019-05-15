AUTO KING’de görev değişikliği

Kurulduğu 2001 yılından bu yana başta sigorta sektörü olmak üzere ülke ekonomisine ve paydaşlarına sunduğu hasar onarım süreçleri ile tasarruf sağlarken, yaklaşık 3 milyon müşterisine de yüksek müşteri memnuniyeti sağlayacak hizmetler sunan Auto King’de görev değişimi gerçekleşti.

2018 yılı Ağustos ayında Genel Müdür olarak göreve başlayan Ertuğrul Bul, kendisine verilen yeniden yapılandırma, satış odaklı organizasyon ve bilgi teknolojileri ağırlıklı alt yapı çalışmalarını büyük bir başarı ile tamamladı ve Auto King Yönetim Kurulu üyesi olarak atandı. İcra Görevine ise Eren Sarıçoğlu getirildi.

AUTO KING Hakkında

AUTO KING, lider oto bakım ve onarım markasıdır. Mini Onarım ve Mobil Parça Onarım konseptlerini entegre bir şekilde dünyada ilk defa 2001 yılında hayata geçirmiş olup, 2011 yılı itibariyle orta ve büyük ölçekli hasar onarımı, oto bakım koruma ve mekanik bakım onarım hizmetlerini bünyesine katmıştır. 120.000 m2 üzerinde kapalı alan ve 54 adet yüksek teknoloji ile donanmış servis merkezlerinde Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan’da hizmet veren AUTO KING'in Hasarlı bir parçayı değiştirmek yerine onarmak ve aracın orijinalliğini azami ölçüde korumak anlayışı üzerine kurulu franchise iş modeli ile 18 yılda 3,5 milyonu aşkın mutlu müşteriye ulaşarak sigorta sektörüne ve ülke ekonomisine 1 milyar lirayı aşkın tasarruf sağlamıştır. AUTO KING, TSE 13168 Hizmet Yeterlilik Belgesi ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standartları çerçevesinde sunduğu hizmetleri ile %99 müşteri memnuniyetine ulaşmıştır.