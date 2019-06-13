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"Altın Pusula Kurumsal Yayınlar ödülü" Otokoç Otomotiv'in oldu

Otokoç Otomotiv, Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’nde “Kurumsal Yayınlar” kategorisinde birinci oldu. Türkiye’nin mega otomotiv perakendecisi ve lider araç kiralama şirketi Otokoç Otomotiv, 18'incisi düzenlenen Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri “Kurumsal Yayınlar” kategorisinde “90. Yıl Kitabı” ile birinciliğe layık görüldü.

"Altın Pusula Kurumsal Yayınlar ödülü" Otokoç Otomotiv'in oldu

Otokoç Otomotiv, Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’nde “Kurumsal Yayınlar” kategorisinde birinci oldu. Türkiye’nin mega otomotiv perakendecisi ve lider araç kiralama şirketi Otokoç Otomotiv, 18'incisi düzenlenen Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri “Kurumsal Yayınlar” kategorisinde “90. Yıl Kitabı” ile birinciliğe layık görüldü.

13 Haziran 2019 Perşembe 13:14
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"Altın Pusula Kurumsal Yayınlar ödülü" Otokoç Otomotiv'in oldu

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından Zorlu PSM Sky Lounge’da gerçekleştirilen törende ödülü, Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş Kaynak, Pazarlama Ekibi ve Halkla İlişkiler Ajansı Artı İletişim Yönetimi ile birlikte teslim aldı.  

Otokoç Otomotiv’in 90. yılını kutlamak üzere 2018 yılında kitabın yazımına başlandı. Kurumsal ve bireysel arşiv taramaları ve yaşayan duayen yöneticilerin anlatımlarıyla oluşturulan kitap, otomotiv sektörünün en uzun süreyi kapsayan ilk kurumsal kaynak eseri olma özelliğine sahip.

Otokoç Otomotiv’in vizyonu çerçevesinde sektöre yaptığı katkıları gelecek nesillere iletmeyi ve şirketin 90 yıllık geçmişini onurlandırmayı amaçlayan eser, Otokoç Otomotiv’i sürdürülebilir bir başarı hikâyesi haline getiren değerli yönetici ve çalışanlarına da saygı duruşu niteliği taşıyor.

18. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’ne kamu/özel sektör kurumları ve genç iletişimciler, 21 ana ve 27 alt kategoride 300’e yakın proje ile başvuruda bulundu. TÜHİD tarafından her yıl düzenlenen Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri, sektördeki başarılı halkla ilişkiler çalışmalarını mükâfatlandırmayı ve teşvik etmeyi amaçlıyor.  

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