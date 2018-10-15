ALD AUTOMOTIVE’ de atama

Çeşitli çok-uluslu ve yerel şirketlerde Finans Direktörü olarak 20 yılı aşkın deneyimi bulunan Elvan Sevi, ALD Automotive Türkiye’nin CFO’su olarak elde ettiği başarılı sonuçlar neticesinde bu yeni göreve atandı. ALD Automotive Türkiye ekibine 2017 yılında katılan Sevi, o tarihten bu yana İcra Kurulu Üyeliğinin yanı sıra finans, muhasebe, hukuk, kredi risk, fiyatlama ve raporlama birimlerinden sorumlu CFO olarak görev yapıyor.

Özgeçmiş

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan Elvan Sevi, kariyerine 1990 yılında, dört büyükler olarak anılan uluslararası denetim firmaları arasında sayılan KPMG’de denetçi olarak başladı. Dört yıl bu görevde kaldıktan sonra bankacılık sektörüne geçiş yapan Sevi, Citibank ve CSFB’de (Credit Suisse First Boston) finans direktörü olarak görev yaptı. 2004 yılında otomotiv sektöründeki ilk deneyimini Volkswagen Doğuş Finans (VDF) şirketinde tüketici finansmanı, operasyonel kiralama, araç sigortaları, faktoring faaliyetlerinden sorumlu CFO olarak edinen Sevi, ardından kariyerine yine CFO olarak Hedef Filo ve Tam Faktoring’te devam etti.