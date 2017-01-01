“PROJELERİMİZLE BEYLİKDÜZÜ’NE DEĞER KATIYORUZ“

İstanbul’un en fazla değer kazandıran bölgelerinden biir olan Beylikdüzü’nde ve farklı ilçelerde tamamladıkları projelerle öne çıkan Marmara Yapı, şehir kuran vizyonu ile nitelikli bir yaşam alanı ve sanat eseri inşa ediyor. Yönetim Kurulu Başkanlığını Vehbi Orakçı’nın yaptığı Marmara Yapı A.Ş, bu güne kadar binlerce konutluk projelere imza attı. Yurt içi ve yurt dışında inşaat, proje, mühendislik alanlarında faaliyet gösteren Marmara Yapı. halen devam eden projeleri ile yüzlerce kişiye istihdam sağlıyor. Beylikdüzü’nde bahçe villaları, farklı seçenekte daireler ve dublekslerden oluşan “Marmara Konakları” projesi ile bölgede fark yaratmayı planlayan Marmara Yapı; 25 yıllık tecrübesi ile Beylikdüzü’nün düzenli kentleşme örneği olma özelliğini de sürdürüyor. Beylikdüzü Kurucu Belediye Başkanı Yüksek Mühendis Vehbi Orakçı imzası taşıyan projenin 2018 yılında tamamlanması planlanıyor. Orakçı, Marmara Konakları ile site anlayışını değiştirmek istediklerini söylüyor. Vehbi Orakçı, yeni projeleri ve yaptığı çalışmalar hakkında Ekovitrin’e önemli açıklamalarda bulundu.