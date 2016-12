Koç'un projesine Generali desteği

TÜRKİYE’DE 150 YILI AŞ- KIN SÜREDİR FAALİYET GÖSTEREN GENERALI SIGORTA,

yaşam içerisinde karşılaşılacak riskleri önleyen ve sigorta bilincinin oluşmasını destekleyen yaklaşımdan yola çıkarak önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyor. Bu kapsamda 22 Aralık 2016, Perşembe günü, KWORKS Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında, Generali Sigorta Genel Müdürü ve TOBB Kadın Girişimciler Üst Kurulu Üyesi Mine Ayhan ve Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Kızılel tarafından projenin detayları hakkında bilgi paylaşıldı. Kolay Sigortacılık anlayışı ile sektöründe gerçekleştirmiş olduğu ilkler ve Türkiye’de hayata geçirdiği dijital projelerle öne çıkan Generali Sigorta, yaşam içerisinde karşılaşılabilecek riskleri önlemek ve olası risklerle ilgili bireyleri bilinçlendirmeyi amaçlayan yeni sigortacılık yaklaşımını benimsiyor. Türkiye’deki çalışmalarını bu yaklaşım paralelinde gerçekleştiren Generali, Koç Üniversitesi tarafından Tüpraş’ın katkılarıyla başlatılan, tüm dünyanın yakından takip ettiği önemli bir bilimsel çalışma olan Geç Donan Asfalt projesini yaptığı yatırımla desteklediğini duyurdu. Geç Donan Asfalt projesini, kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı içerisinde ele aldıklarının altını çizen Generali Sigorta Genel Müdürü Mine Ayhan, uzun vadede sürücülerin ve yayaların hayatına önemli etkileri olacak projeyle birlikte dünyada bir ilki gerçekleştireceklerini belirtti.



BUZLANMAYA BAĞLI TRAFİK KAZALARI ÖNEMLİ ORANDA AZALACAK

Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından başlatılan bilimsel çalışmayla, özellikle soğuk ve karlı havaların etkisiyle yollarda oluşan buzlanmalara bağlı trafik kazalarını azaltmayı hedeflediklerini dile getiren Ayhan “İstatistiklere göre Türkiye’de 2006 ve 2016 yılları arasında gerçekleşen trafik kazalarında 40 bin 870 kişi olay yerinde yaşamını yitirmiş bulunuyor. Yine aynı verilere göre bu kazalarda 2 milyon 325 bin 943 kişinin yaralandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu yıllar arasında gerçekleşen trafik kazalarından ortalama 2,4 milyon insanımızın etkilendiği ortaya çıkıyor. Yine rakamlara bakacak olursak ıslak yollarda meydana gelen kazaların yüzde 81’inin karlı ve buzlu yollarda gerçekleştiğini biliyoruz. Kayıtlara göre sadece 2014 ve 2015 yıllarında karlı ve buzlu yollar sebebiyle toplamda 4 bin 796 kaza meydana gelmiş. Bu kazalarda 182 kişi hayatını kaybederken 11 bin 745 kişi de yaralanmış bulunuyor. Genel olarak bakıldığında tüm kazaların neden olduğu yıllık sosyo - ekonomik zarar ise ortalama 22 milyar TL olarak hesaplanıyor. Bu tabloya sigortacılık sektörünü de eklediğimizde ortaya kasko, trafik, zorunlu karayolu taşımacılık poliçeleri, masraflar da dahil olmak üzere 8,2 milyar TL civarında bir maliyet çıkıyor” dedi.



GEÇ DONAN ASFALT SAYESİNDE KIŞIN YOLLARDA DAHA AZ TUZ KULLANILACAK

İçişleri Bakanlığı tarafından bu yılın Ekim ayında yayımlanan, trafik kazalarında ölüm oranının yüzde 50 azaltılması yönündeki genelge paralelinde, buzlanmaya bağlı meydana gelen trafik kazalarının önüne önemli ölçüde geçmeyi amaçlayan Generali Sigorta, Geç Donan Asfalt projesiyle birlikte karla mücadelede kullanılan tuz miktarının da azalmasına katkı sağlayacak. Yollarda buzlanmayla mücadelede kullanılan tuzun, ekonomi için her yıl ciddi bir maliyet oluşturduğuna dikkat çeken Generali Sigorta Genel Müdürü Mine Ayhan, “Son 17 yılda sadece 18 ilde kullanılan tuz oranı, her yıl önemli miktarda artarak toplamda ortalama 1 milyon 82 bin 408 tonu buluyor. Yine aynı dönemde yıllara göre baktığımızda ise kar ve buzla mücadelede kullanılan tuz miktarında yüzde 400 artış olduğunu görüyoruz. Bu rakamlara kullanılan solüsyon miktarlarını da dahil ettiğimizde ortaya daha vahim bir tablo çıkıyor. Paylaşmış olduğum rakamlar da gösteriyor ki trafik kazalarının ve kullanılan tuz miktarının azalması ekonomimize azımsanmayacak seviyede katkı sağlayacak. Bunun yanı sıra, asfalt yolların bakım ve onarımı için ayrılan bütçeden de ülke olarak tasarruf edeceğiz” dedi. Projeyi yürüten araştırma ekibinin başında bulunan Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Kızılel “2011 yılında Koç Üniversitesi ve Tüpraş işbirliğiyle başlayan ve titizlikle yürüttüğümüz araştırmamızda asfalt üzerinde donmayı geciktirebilme potansiyeli olan bir malzeme geliştirdik. Bu çalışmaya ait bilimsel gözlemlerimizi ve patentimizi geçtiğimiz yıllarda yayımladık. En son geçen yıl yayımlanan makalemiz dünyanın önde gelen birçok yayın organında yer aldı ve ses getirdi. Geç Donan Asfalt Projesi kapsamında suyu sevmeyen bitüm ve polimerin içinde suyu seven ve donma noktasını düşüren özel bir ajan homojen olarak dağıtıldı. Böylece yüzeyde donmayı engelleyen asfalt ile uyumlu, tuzu hapsedebilen ve salımı kontrol edilebilen bir bitüm elde edildi. Çalışmada yürütülen deneyler için Koç Üniversitesi-Tüpraş Enerji Merkezi (KUTEM) ve Koç Üniversitesi Yüzey Araştırma Merkezi (KUYTAM) altyapısı yoğun olarak kullanıldı. Bu çalışmamızda geliştirdiğimiz malzemeyi daha ileriye götürmek üzere yaptığımız araştırmalar şu an Generali desteği devam ediyor” dedi.



PROJE ÖNCE TÜRKİYE’DE HAYATA GEÇECEK SONRA DÜNYAYA AÇILACAK

Trafikte kaza ve can kaybının azalması için yatırım yapmaya devam edecek olan Generali Sigorta, Geç Donan Asfalt projesini, uygulama aşamasına kadar desteklemeye devam edecek. Laboratuvar çalışmalarının tamamlanmasının ardından, üretilecek asfalt öncelikli olarak Türkiye’deki yollarda uygulanacak. Türkiye’den sonra projeyi Generali Grubun hizmet verdiği 60’dan fazla ülkede hayata geçirmek istediklerini dile getiren Mine Ayhan, özellikle Türkiye’de ve Türk bilim insanları tarafından yürütülen bu çalışmanın geleceğe dair umut vadettiğini, destekçisi olmaktan gurur duydukları projenin sosyal sorumluluk yaklaşımıyla Generali Grup tarafında da desteklendiğini belirtti.



TRAFİK SİGORTASI FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Geç Donan Asfalt projesiyle birlikte sigortacılık sektörü için de önemli bir atılım yapan Generali Sigorta, prim fiyatlamalarında önemli bir unsur olan trafik kazası riskini azaltarak, trafik sigortası fiyatlarında da dolaylı bir düşüş olmasını hedefliyor