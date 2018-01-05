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DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI

8 bin 333 kilometre kıyı şeridine sahip Türkiye’de 180 adet liman ve iskele bulunuyor. Bu limanların 21 tanesi kamuya, 23 tanesi belediyelere, 136 tanesi de özel işletmelere ait durumda. 2016’da dış ticaretin yüzde 87’si deniz yoluyla yapılmış olup, ülkemiz liman ve iskelelerinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı verilerine göre 430 milyon 201 bin 162 ton yük elleçlendi.

DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI

8 bin 333 kilometre kıyı şeridine sahip Türkiye’de 180 adet liman ve iskele bulunuyor. Bu limanların 21 tanesi kamuya, 23 tanesi belediyelere, 136 tanesi de özel işletmelere ait durumda. 2016’da dış ticaretin yüzde 87’si deniz yoluyla yapılmış olup, ülkemiz liman ve iskelelerinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı verilerine göre 430 milyon 201 bin 162 ton yük elleçlendi.

05 Ocak 2018 Cuma 11:37
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DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI

Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye, 8 bin 333 kilometre kıyı şeridine sahip. 180 adet liman ve iskelenin bulunduğu Türkiye’de bu limanların 21 tanesi kamuya, 23 tanesi belediyelere, 136 tanesi de özel işletmelere ait. Limanlar ticarete konu olan malların ekonomiye giriş çıkış yaptığı üsler olarak ifade edilebilir. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de uluslararası ticaretin büyük bir bölümü halen en ekonomik sistem olan denizyolu ile gerçekleştiriliyor. Taşıma zincirinin deniz ayağını oluşturan limanların da ülke ekonomisinin gelişmesindeki önemli rolü göz önüne alınarak, hizmetlerin en iyi şekilde yapılması, AB’ne entegrasyon sürecinde kısa ve uzun vadeli tüm önlemlerin alınması gerekiyor. 2016’da Dış Ticaretimizin (İthalat-İhracat) yüzde 87’si denizyoluyla yapılmış olup, Ülkemiz liman ve iskelelerinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı verilerine göre 2016 yılında 430.201.162 ton yük elleçlendi.

Lojistik dosyası devamı...

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