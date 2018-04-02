TÜRKİYE TURİZMDE ESKİ GÜNLERİNE GERİ DÖNÜYOR

Türk turizm işletmeleri, özellikle son iki yıl yaşadıkları kayıpları 2018’de telafi etmek istiyor. Rakamlardan anlaşılıyor ki 2018, turizmde rekorlar yılı olacak. 2018 yılına hızlı bir giriş yapan turizm sektöründe ocak ayında turist sayısı 1.5 milyona yaklaştı ve tüm zamanların rekoru kırıldı bile. Almanya rezervasyonları ikiye katlanırken, doluluk oranlarında yüzde 28, gelirde ise yüzde 10’luk artış kaydedildi. Yeme-içme sektöründe de turist hareketliliğinden dolayı yüzde 15 oranında artış yaşandı. Ekovitrin, dünyanın en büyük turizm fuarı Berlin ITB’ye katılarak, Türkiye turizmine olan ilgiyi yerinde gözlemledi.

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