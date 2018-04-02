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MITSUBISHI ELECTRIC’ ten yeni nesil otomasyon çözümleri

WIN fuarlarında Mitsubishi Electric, Sanayi 4.0’a uyumlu inovatif otomasyon çözümlerini sergiledi. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 15-18 Mart tarihlerinde gerçekleşen fuara ‘Your e-F@ctory Partner’ konseptiyle katılan marka, fabrikaların dijital dönüşümleri kapsamında sunduğu çözümleri anlattı.

MITSUBISHI ELECTRIC’ ten yeni nesil otomasyon çözümleri

WIN fuarlarında Mitsubishi Electric, Sanayi 4.0’a uyumlu inovatif otomasyon çözümlerini sergiledi. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 15-18 Mart tarihlerinde gerçekleşen fuara ‘Your e-F@ctory Partner’ konseptiyle katılan marka, fabrikaların dijital dönüşümleri kapsamında sunduğu çözümleri anlattı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 15:38
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MITSUBISHI ELECTRIC’ ten yeni nesil otomasyon çözümleri

 Fuarda otomasyon sisteml erini tek çatı altında toplayan Panolu Çözüm Platformu’nu tanıtan Mitsubishi Electric, dijital fabrika konsepti e-F@ctory ve insanlarla işbirliği içinde çalışan yeni kollobratif robot serisinin yanı sıra yeni nesil fabrika otomasyon ve mekatronik CNC ürünleri ile dikkat çekti. Sanayi 4.0 çağında fabrikaların dijital dönüşüm sürecine inovatif ürün ve hizmetleri ile yanıt verdiklerini ifade eden Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, günü- müzde sanayinin en önemli gündem maddesinin ‘üretim’ olduğunu belirterek, “Üretim demek aslında hayat demek.

Bir ülke, dünya standartlarında üretim yapabildiği ölçüde kalkınıp gelişebilir. Bugünün dünyasında Sanayi 4.0 evresine uyum sağlayarak dijital üretime geçiş yapabilen ülkeler global düzeyde rekabet edebilirler. Dünyada yüksek üretim gücü ve potansiyeli ile dikkat çeken Türkiye’nin de sürdürülebilir kalkınma için bu konuma ulaşması çok önemli. Bunun içinse bir yandan üretim hızı ve kalitesi artarken, diğer taraftan maliyetlerin düşmesi gerekiyor.

Biz bu noktada yeni endüstri evresinin iddialı bir oyuncusu olarak, Türk sanayisinin ileri robot teknolojileri ile donatılmış geleceğin dijital ve akıllı fabrikalarına şimdiden hazır olması için çözümler sunuyoruz” dedi. Yakın gelecekte gerçek ve dijital dünyanın anlık olarak birbiriyle entegre bir şekilde ilerleyeceğini belirten Şevket Saraçoğlu; tüm makineler, robotlar, sistemler ve insanlar arasında internet üzerinden gerçekleşen kesintisiz bir iletişim ağı oluşacağını söyledi.

Saraçoğlu, yeni endüstri evresinde tabletler ve akıllı gözlükler gibi artırılmış gerçeklik uygulamaları içeren akıllı cihazların ve robotların üretimde üstlendikleri rollerin artacağını ifade etti. Türkiye’de hem büyük ölçekli şirketlerin hem de KOBİ’lerin fabrika otomasyon teknolojileri konusunda önemli bir farkındalığa sahip olduğunu bildiren Saraçoğlu, “Kısa vadede yeni ihtiyaçlara uyumlu fabrikalar hayata geçirmek için alınacak yatırım kararlarında artış yaşanacağına ve bu gelişimin bir sonucu olarak da Türkiye’nin Dördüncü Sanayi Devrimi’ne hızlı bir şekilde uyum sağlayacağına inanı- yoruz” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 02.04.2018 15:55
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