General Mobile ‘GM 8 Android One’ı satışa sundu

General Mobile ‘GM 8 Android One’ modeli ile kullanıcılarına Google’ın en iyileri ile tasarlanan güncel ve güvenli Android One deneyimini yaşatıyor ve kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. GM8 Android One ile kullanıcılar, çekebildikleri kadar fotoğraf çekiyor ve hafıza derdi olmadan Google Photos uygulamasıyla yüksek kalitede, ücretsiz ve sınırsız olarak depoluyor. ‘GM 8 Android One’, General Mobi- le’ın Android One programı kapsamında geliştirilen birçok özelliği dahili olarak sunuyor. Bu özelliklerin başında ise, telefonda dahili olarak sunulan ‘Google Fotoğraflar’ uygulamasının hafıza sorununu ortadan kaldırarak kullanıcıların telefonla çektiği tüm fotoğrafl arı yüksek kalitede, ücretsiz ve sınırsız olarak güvenli bir şekilde bulutta depolayabilmesi geliyor.