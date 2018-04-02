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General Mobile ‘GM 8 Android One’ı satışa sundu

En güncel teknolojileri tüketicilerine sunan General Mobile, Android One ailesinin yeni üyesi olan ‘GM 8 Android One’ modelini 999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sundu.

General Mobile ‘GM 8 Android One’ı satışa sundu

En güncel teknolojileri tüketicilerine sunan General Mobile, Android One ailesinin yeni üyesi olan ‘GM 8 Android One’ modelini 999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sundu.

02 Nisan 2018 Pazartesi 14:49
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General Mobile ‘GM 8 Android One’ı satışa sundu

 General Mobile ‘GM 8 Android One’ modeli ile kullanıcılarına Google’ın en iyileri ile tasarlanan güncel ve güvenli Android One deneyimini yaşatıyor ve kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. GM8 Android One ile kullanıcılar, çekebildikleri kadar fotoğraf çekiyor ve hafıza derdi olmadan Google Photos uygulamasıyla yüksek kalitede, ücretsiz ve sınırsız olarak depoluyor. ‘GM 8 Android One’, General Mobi- le’ın Android One programı kapsamında geliştirilen birçok özelliği dahili olarak sunuyor. Bu özelliklerin başında ise, telefonda dahili olarak sunulan ‘Google Fotoğraflar’ uygulamasının hafıza sorununu ortadan kaldırarak kullanıcıların telefonla çektiği tüm fotoğrafl arı yüksek kalitede, ücretsiz ve sınırsız olarak güvenli bir şekilde bulutta depolayabilmesi geliyor.

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