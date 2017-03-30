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Özdilek Park Bursa Nilüfer açıldı

30 Mart 2017 Perşembe 11:36
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Özdilek Holding, Bursa Nilüfer’de 50 milyon dolarlık yatırımla 2017’nin ilk AVM’sini açtı. Holdingin ÖzdilekPark konseptine sahip üçüncü AVM yatırımı olan ÖzdilekPark Bursa Nilüfer, yıllık 7,5 milyon ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyor.

Özdilek Park Bursa Nilüfer açıldı
 Türkiye’nin en yüksek marka değerine sahip ilk 100 şirketi arasında yer alan Özdilek Holding’in ÖzdilekPark konseptine sahip üçüncü AVM yatırımı olan ÖzdilekPark Bursa Nilüfer, 1 Mart Salı günü yapılan basın organizasyonu ile tanıtıldı. Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili E. Murat Özdilek ve ÖzdilekPark Bursa Nilüfer projesinde görevli üst düzey yöneticilerinin ev sahipliği yaptığı toplantıda, projenin tüm detaylarının yanı sıra holdingin 2017 hedefleri anlatıldı.

1000 KİŞİYE İSTİHDAM
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 50 milyon dolarlık yatırım bütçesiyle hayat bulan, 60.000 m2 kapalı alanda konumlandırılan ve toplam 20.000 m2 kiralanabilir alanda, 4 kat ve 55 mağaza bulunan ÖzdilekPark Bursa Nilüfer’de Özdilek Hipermarket, Özdilek Departman Mağaza, Kafe Safahat ve birçok seçkin markanın yanı sıra sinema ve oyun-eğlence merkezi yer alıyor. Özdilek BursaPark Nilüfer, ulaşım kolaylığıyla da büyük beğeni topluyor. İzmir Yolu’na direkt bağlantı, metro İstasyonuna 2 dakika, İdo Feribot İskelesi’ne 25 dakika, Budo Deniz Otobüsü’ne 28 dakika ve toplu taşıma imkanlarıyla da konuklarına sınırsız seçenek sunan Özdilek BursaPark Nilüfer’de servis hizmeti de bulunuyor. AVM’de, kiracıları ile birlikte toplam 1000 kişiye istihdam sağlamayı hedefleyen Özdilek Holding, bu yatırımda 400, toplamda olarak ise 8.500 kişiye istihdam sağlamış olacak. Öte yandan 2016 yılında Özdilek AVM’leri 51 milyon kişi ziyaret ederken, holding bu oranı 2017 yılında 58 milyona çıkarmayı hedefliyor.

7.5 MİLYON ZİYARETÇİ
BEKLENİYOR
Açılışa ilişkin değerlendirmede bulunan Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, “ÖzdilekPark Bursa Nilüfer, her düzeydeki müşteri kitlesine hitap edebilen; hipermarket, büyük mağazalar, çocuk ve gençlere yönelik eğlence birimleri bulunan ve halkın tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında toplamayı amaçladığımız bir konsepte sahiptir. Kiracılarıyla birlikte toplam 1000 kişiye istihdam sağlayacak olan yeni yatırımızın, bölgenin ekonomik kalkınmasına da destek olmasından dolayı çok mutluyuz. Bu kapsamda yıl içinde yaklaşık 7,5 milyon ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyoruz. 50 milyon dolarlık yatırım bütçesiyle hayat bulan yeni yatırımızın öncelikle ülkemize sonrasında ise Bursa ve çevre illerdeki ziyaretçilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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