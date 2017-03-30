"EĞİTİMDE TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK MARKASI OLACAĞIZ’"

Mektebim, 2011 yılından bu yana Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi, Anadolu Fen Lisesi ve Anadolu Sağlık Meslek Liseleri ile öğrencilerine çağdaş bir eğitim veriyor. Dünya standartlarında eğitim imkânları sunan Mektebim, Türkiye genelinde 51 kampüs, 160 okulla eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Sıfırdan yola çıkarak eğitimde büyük bir marka oluşturmayı başaran Mektebim Kurucusu Ümit Kalko, Türkiye’nin en büyük eğitim zinciri olmayı hedefliyor. Bu yolda emin ve hızlı adımlarla ilerlemeye devam ettiklerini söyleyen Kalko, sağlam alt yapı ile kaliteli ve hızlı büyümenin mümkün olduğunu savunuyor. Eğitimde, Türkiye’nin en önemli girişimcilerinden biri olarak gösterilen Kalko, eğitimden kazandığını yine eğitime yatırarak ülkenin geleceği olan öğrencileri yarınlara en donanımlı şekilde hazırlamayı amaçladıklarını ifade ediyor. Önümüzdeki 2 yılda 60 yeni kampüs açarak toplamda 111 kampüs ve 100.000 öğrenci sayısına ulaşacaklarını anlatan Kalko, öğretmen ve destek personelle çalışan sayısını 15.000’e çıkaracaklarını söylüyor. Türkiye’de eğitim zincirinde üçüncü sırada bulunan Mektebim’in, iki yıl içinde Türkiye’nin en büyük zinciri olacağını söyleyen Ümit Kalko, geleceğe dair hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.