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DİPLOMATİK KRİZ EKONOMİYE YANSIR MI?

30 Mart 2017 Perşembe 15:55
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Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan diplomatik krizin ekonomik ilişkileri de etkilemesi bekleniyor. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 2016 sonu itibariyle 6.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türk şirketlerinin 2015 cirosu 9 milyar doları geçti.

DİPLOMATİK KRİZ EKONOMİYE YANSIR MI?
Türkiye Hollanda’ya yaklaşık 3.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, yapılan ithalat ise 3 milyar dolar düzeyinde. Türkiye’nin ihracatının en büyük bölümünü ‘Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar’, ithalattaki en büyük kalemini ise demir/çelik döküntü ve hurdaları oluşturuyor. Türklerle, Hollandalılar arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geçmişi 400 yıl öncesine, Osmanlı İmparatorluğu’nun daveti üzerine 1612 yılında ilk Hollanda Elçisi’nin İstanbul’a gelmesine dayanıyor. 17’nci yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu, Hollanda’ya yün ve pamuk ihraç etmeye başlarken, Hollanda da buna karşılık İstanbul ve İzmir’e pamuklu ve yünlü kumaş satmıştı. 19’uncu yüzyılda ise Hollanda’ya ihraç ettiğimiz en önemli ürün tütün oldu. Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye ile Hollanda arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi için 1934’te Türk-Hollanda Derneği kuruldu. Türkiye ile Hollanda arasındaki ticari ilişkiler, Türkiye ekonomisinin 1980’li yılların başında dışa açılmasından sonra gelişme gösterdi. 1996 yılında AB ile Türkiye arasında imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması ile birlikte diğer Avrupa ülkeleriyle olduğu gibi, Türkiye ile Hollanda arasındaki sanayi ürünleri ticaretinde uygulanan gümrük vergileri kaldırıldı ve bu durum iki ülke arasındaki ticaretin artmasını sağladı.


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