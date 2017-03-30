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AYGAZ, müşteri bağlılığında liderliğini sürdürdü

30 Mart 2017 Perşembe 12:01
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Aygaz, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve Ipsos ortaklığıyla ikinci kez düzenlenen ve müşteri bağlılığının ölçümlendiği Türkiye Müşterinin Sesi (TMS) araştırmasında tüpgaz ve otogaz segmentlerinde bu yıl da birinci olarak liderliğini sürdürdü.

AYGAZ, müşteri bağlılığında liderliğini sürdürdü
 Aygaz, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve Ipsos ortaklığıyla ikinci kez düzenlenen ve müşteri bağlılığının ölçümlendiği Türkiye Müşterinin Sesi (TMS) araştırmasında tüpgaz ve otogaz segmentlerinde bu yıl da birinci olarak liderliğini sürdürdü. Aygaz, bu yıl ikinci kez düzenlenen Türkiye Müşterinin Sesi (TMS) araştırmasında LPG sektörünün tüpgaz ve otogaz segmentlerinde “müşteri bağlılık seviyesi en yüksek marka” seçilerek iki yıl üst üste birinci oldu. KalDer ve IPSOS ortaklığında yürütülen Türkiye Müşterinin Sesi (TMS) Araştırması 2016 yılında Türkiye ekonomisine yön veren 20 sektörün kalite odaklı oyuncularını belirledi. Bugüne kadar birçok ödüle layık görülen Aygaz, müşteri bağlılığı araştırmasında bu yıl da tüpgaz ve otogaz sektörlerinde birinciliği elde etti. Ödülle ilgili değerlendirmede bulunan Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel, “Aygaz olarak yarım asrı aşkın süredir müşterilerimize en kaliteli ürünü, en iyi hizmet anlayışıyla sunmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Müşterilerimizin markamıza olan bağlılığı ve güveni, sunduğumuz ürün ve hizmetlerin kalitesini her geçen gün daha da geliştirmemiz için bizi teşvik ediyor.
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