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Yapay zeka istihdamı tehdit ediyor

KPMG’nin ‘İK’nın Geleceği’ araştırması teknolojinin istihdama etkisiyle ilgili endişeleri su yüzüne çıkardı. Araştırmaya katılan İK yöneticilerinin yüzde 60’ı, yapay zekanın yarattığından daha fazla işi ortadan kaldıracağı görüşünde.

Yapay zeka istihdamı tehdit ediyor

KPMG’nin ‘İK’nın Geleceği’ araştırması teknolojinin istihdama etkisiyle ilgili endişeleri su yüzüne çıkardı. Araştırmaya katılan İK yöneticilerinin yüzde 60’ı, yapay zekanın yarattığından daha fazla işi ortadan kaldıracağı görüşünde.

17 Nisan 2019 Çarşamba 12:35
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Yapay zeka istihdamı tehdit ediyor

ARAŞTIRMA / YAPAY ZEKA

  • KPMG Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Emre Çavuşoğulları, “Şu an harekete geçmeyen ya da sınırlı aksiyon alan şirketler ve yöneticiler, yeni teknolojilerin ‘yıkıcılığı’ gerçeği ile önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yüz yüze gelecekler” dedi.
  • Yapay zeka ve robotik teknolojilerin daha fazla iş alanı yaratacağı görüşü bu yıl rafa kalktı. İK yöneticilerine göre artık yapay zeka ve robotik teknolojiler istihdamı tehdit ediyor.
  • Araştırmaya göre teknolojik gelişimin seyriyle birlikte bu yıl iş dünyasında istihdamın karşısındaki en büyük tehdit yapay zeka olarak görülmeye başlandı.
  • KPMG’nin yaptığı ‘İK’nın Geleceği’ araştırması, insan kaynakları yöneticilerinin teknolojiyle yaşanan dönüşüme geçen yıldan farklı baktıklarını ortaya koydu.
  • Araştırmaya katılan İK ekiplerinin yalnızca yüzde 36’sı, yapay zekayı süreçlerinde kullanmaya başladıklarını söylerken, henüz yapay zekaya geçiş yapmayan ekiplerin yüzde 50’si, geçiş sürecinin gelecek birkaç yıl içerisinde olabileceğinden emin olmadıklarını vurguladı.

Beklentiler değişti, İK yöneticileri şüpheli

YAPAY ZEKA İSTİHDAMI TEHDİT EDİYOR

Teknoloji, iş dünyasında tarihi bir dönüşüme neden oluyor. Dijital ekonomi, kurumları ve kurumların yapısındaki geleneksel insan kaynağını değiştiriyor. KPMG’nin yaptığı ‘İK’nın Geleceği’ araştırması, insan kaynakları yöneticilerinin teknolojiyle yaşanan dönüşüme geçen yıldan farklı baktıklarını ortaya koydu. Yapay zeka ve robotik teknolojilerin daha fazla iş alanı yaratacağı görüşü bu yıl rafa kalktı. İK yöneticilerine göre artık yapay zeka ve robotik teknolojiler istihdamı tehdit ediyor.

KPMG’nin araştırmasına 64 ülkeden, 31 farklı sektörde faaliyet gösteren bin 201 üst düzey İK yöneticisi katıldı.

BEKLENTİLER DEĞİŞTİ

Araştırma, şirketlerin bünyesinde geçen 1 yılda yapay zekaya ve robotik teknolojilere yönelik beklentilerin değişiklik gösterdiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre teknolojik gelişimin seyriyle birlikte bu yıl iş dünyasında istihdamın karşısındaki en büyük tehdit yapay zeka olarak görülmeye başlandı. Araştırmaya katılan İK yöneticilerinin yarısından fazlası (yüzde 60) robotik teknolojiler ve yapay zekanın yarattığından daha fazla işi ortadan kaldıracağına inanıyor. KPMG’nin geçen yıl gerçekleştirdiği küresel CEO Outlook araştırmasına katılan CEO’ların yüzde 62’si, yapay zekanın ortadan kaldırdığından daha fazla iş yaratacağına inandıklarını belirtmişti.

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