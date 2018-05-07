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"İstanbul ile Anadolu arasında köprü kuracağız"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 24’üncü Dönem CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, CHP İl Başkanı Hasan Baltacı, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyeleri ve beraberlerindeki heyet ile Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret etti.

"İstanbul ile Anadolu arasında köprü kuracağız"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 24’üncü Dönem CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, CHP İl Başkanı Hasan Baltacı, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyeleri ve beraberlerindeki heyet ile Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret etti.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:55
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"İstanbul ile Anadolu arasında köprü kuracağız"

Tüm Türkiye’yi gezen ve ilişkileri geliştirmek amacıyla son olarak Kastamonu’ya giden Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, önemli ziyaretler gerçekleştirerek, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Ekrem İmamoğlu, ilk gün 24’üncü Dönem CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, CHP İl Başkanı Hasan Baltacı, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyeleri ve beraberlerindeki heyet ile Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret etti.

 İmamoğlu, daha sonra Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ı makamında ziyaret etti. Başkan Babaş, ilin kültürünü ve tarihini ayağa kaldırmak için yaptığı çalışmalar ile şehircilik alanında gerçekleştirdiği projeler hakkında kısa bir sunum yaptı. İkinci gün ise Cide İlçesi’ni gezen Başkan İmamoğlu Salı Pazarı’nda vatandaşlarla ve pazarcı esnafı ile bir araya geldi. Cide İlçe Başkanlığı’nı da ziyaret eden İmamoğlu, “İstanbul gibi önemli bir kentte belediye başkanlığı yapmanın verdiği sorumluluk ile tüm Türkiye’yi geziyoruz.

 Kastamonu’da bu kentlerden bir tanesi. Burada yapmak istediğimiz temel unsurlardan birincisi İstanbul ile Anadolu arasında sağlıklı köprü kurmak. Anadolu’da yaşayanların da İstanbul’u tanımasını sağlamak. Tüm İstanbullular, Kastamonu’ya gelsin ve görsün istiyoruz” dedi.

 İmamoğlu, ayrıca milli değerlere de vurgu yaparak, “Mustafa Kemal Atatürk’ün çok önem verdiği bir şehir. Osmanlı döneminden olsun, yakın tarihimiz ve Cumhuriyet tarihinden olsun Kastamonu’nun hissedilmesi gerekiyor” diye konuştu. Kastamonu’nun ekonomik gelişiminin daha üst noktalara taşınması gerektiğini dile getiren İmamoğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımız Hasan Baltacı’nın daveti üzerine böyle güzel bir mevsimde Kastamonu’da güzel dakikalar geçiriyoruz. Daday Belediyemizi ziyaret ettik. İnşallah Beylikdüzü Belediyesi olarak kendisi ile daha sağlıklı iş birlikleri yapacağız” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 07.05.2018 11:02
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