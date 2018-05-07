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İHLAS’TAN BİN 584 KONUTLUK 3 YENİ PROJE

16 bin aileyi ev sahibi yapan İhlas Yapı, İstanbul’un yükselen değeri Ispartakule’de ‘Bizim Evler’ serisinin en yenisi ‘Bizim Evler 8’, Büyükçekmece’de Kale Grubu ile ‘Bizim Evler Güzelce’ ve Beylikdüzü’nde Kiler GYO ile Marmara Evleri markasının en yeni halkası ‘Marmara Evleri 4’ olmak üzere toplam bin 584 konutluk üç projeyi birden başlattı.

İHLAS’TAN BİN 584 KONUTLUK 3 YENİ PROJE

16 bin aileyi ev sahibi yapan İhlas Yapı, İstanbul’un yükselen değeri Ispartakule’de ‘Bizim Evler’ serisinin en yenisi ‘Bizim Evler 8’, Büyükçekmece’de Kale Grubu ile ‘Bizim Evler Güzelce’ ve Beylikdüzü’nde Kiler GYO ile Marmara Evleri markasının en yeni halkası ‘Marmara Evleri 4’ olmak üzere toplam bin 584 konutluk üç projeyi birden başlattı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:26
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İHLAS’TAN BİN 584 KONUTLUK 3 YENİ PROJE

Ispartakule’nin ardından markalı konut projesi Bizim Evler’i Güzelce’ye taşıyan İhlas Yapı, aile öncelikli konsepti ve ulaşılabilir fiyatlarıyla konut alıcılardan büyük ilgi görüyor. Büyükçekmece’de Marmara Denizi’nin yanı başında konumlanan Bizim Evler Güzelce’de 2+1 daireler lansman dönemine özel 362 bin TL’den başlıyor. Bugüne dek hayata geçirdiği 16 bin konutla binlerce aileye yüksek standartlarda yaşam sunan ve markalı konut projelerine öncülük eden İhlas Yapı, Bizim Evler kalitesini bu kez Güzelce’ye taşıdı.İnşa ettiği nitelikli konut projeleriyle yatırımcısına kazanç ve güven sunan İhlas Yapı, İstanbul’un özellikli bölgesi Büyükçekmece’de ‘Bizim Evler Güzelce’yi hayata geçiriyor.

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Son Güncelleme: 07.05.2018 14:49
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