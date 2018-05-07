İHLAS’TAN BİN 584 KONUTLUK 3 YENİ PROJE

Ispartakule’nin ardından markalı konut projesi Bizim Evler’i Güzelce’ye taşıyan İhlas Yapı, aile öncelikli konsepti ve ulaşılabilir fiyatlarıyla konut alıcılardan büyük ilgi görüyor. Büyükçekmece’de Marmara Denizi’nin yanı başında konumlanan Bizim Evler Güzelce’de 2+1 daireler lansman dönemine özel 362 bin TL’den başlıyor. Bugüne dek hayata geçirdiği 16 bin konutla binlerce aileye yüksek standartlarda yaşam sunan ve markalı konut projelerine öncülük eden İhlas Yapı, Bizim Evler kalitesini bu kez Güzelce’ye taşıdı.İnşa ettiği nitelikli konut projeleriyle yatırımcısına kazanç ve güven sunan İhlas Yapı, İstanbul’un özellikli bölgesi Büyükçekmece’de ‘Bizim Evler Güzelce’yi hayata geçiriyor.

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