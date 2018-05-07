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38 MİLYAR DOLARLIK PAZARDA GENÇ TÜRK GİRİŞİMCİ

Sinemia Kurucusu Rıfat Oğuz, büyüklüğü 38 milyar dolar olan dünya sinema bileti pazarında Sinemia ile Türkiye, İngiltere, ABD, Kanada ve Avustralya’da, toplam 16 milyar 200 milyon dolarlık bir pazara hitap ettiklerini söylüyor.

38 MİLYAR DOLARLIK PAZARDA GENÇ TÜRK GİRİŞİMCİ

Sinemia Kurucusu Rıfat Oğuz, büyüklüğü 38 milyar dolar olan dünya sinema bileti pazarında Sinemia ile Türkiye, İngiltere, ABD, Kanada ve Avustralya’da, toplam 16 milyar 200 milyon dolarlık bir pazara hitap ettiklerini söylüyor.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:41
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38 MİLYAR DOLARLIK PAZARDA GENÇ TÜRK GİRİŞİMCİ

Sinema bileti sektörünün dünya pazar büyüklüğü 38 milyar dolar. Sinemia Kurucusu genç Türk girişimci Rıfat Oğuz, sinema bileti satarak bu dev pazarda yakaladığı başarıyı EKOVİTRİN’e anlattı.

Söyleşinin devamı...

Son Güncelleme: 07.05.2018 14:51
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