38 MİLYAR DOLARLIK PAZARDA GENÇ TÜRK GİRİŞİMCİ

Sinemia Kurucusu Rıfat Oğuz, büyüklüğü 38 milyar dolar olan dünya sinema bileti pazarında Sinemia ile Türkiye, İngiltere, ABD, Kanada ve Avustralya’da, toplam 16 milyar 200 milyon dolarlık bir pazara hitap ettiklerini söylüyor.