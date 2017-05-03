Yılın Lojistik Profesyoneli Ödülü Gök-Bora’nın

2017 Yılın Lojistikte Başarı Ödülleri, İstanbul Hilton Bomonti otelde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sefa Ezgin ‘Yılın Lojistik Profesyoneli’ Ödülüne layık görüldü. 14 kategoride verilen oylama sonucunda, ödülü Gök-Bora Lojistik Pazarlama, Satış, CRM ve Nakliye Satın alma Müdürü Sefa Ezgin, UTA Lojistik Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Cem Kaçmaz’ın elinden aldı. Ödül sonrası teşekkürlerini sunan Sefa Ezgin, “Gök-Bora Lojistik olarak, öncelikli hedefimiz çalıştığımız firmaların bizi hizmet sağlayıcısının ötesinde, maksimum değer oluşturan stratejik bir ortak olarak konumlandırmalarıdır” diye konuştu.