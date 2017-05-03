Tanfer Sağlık Grubu Körfez’e açıldı

Türkiye’nin diş ve çene cerrahisinde en önemli sağlık merkezlerinin başında gelen Tanfer Sağlık Grubu, Thoraya Al Awadhi Şirketler Grubu ile yaptığı işbirliği sonucu Dubai’de bir irtibat ofisi açacak. Türkiye’nin diş ve çene cerrahisinde en önemli sağlık merkezlerinin başında gelen ve yeni kurulan estetik merkezi ile büyüyen Tanfer Sağlık Grubu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) en önemli kadın girişim platformu olan ve merkezi Dubai’de yer alan, Thoraya Al Awadhi Şirketler Grubu ile işbirliğine gidiyor. İki grup arasındaki işbirliği görüşmesi yapma adına Thoraya Al Awadhi Şirketler Grubu’nun CEO’su Thoraya Alawadhi, Tanfer Sağlık Grubu’nun davetlisi olarak geçtiğimiz hafta Türkiye’ye geldi. Thoraya Alawadhi’nin Türkiye ziyaretinde kendisine, Tanfer Grup CEO’su Dr. Nihat Tanfer ve CFO’ su Seycan Tanfer tarafından gerek diş gerekse estetik tedavileri ve diğer uygulamalar hakkında bilgi verildi. Bu işbirliği sonucu ilk etapta Tanfer Sağlık Grubu, Türkiye ve Körfez Ülkeleri arasında sağlık turizminin artmasını sağlamak üzere Dubai’de bir irtibat ofisi kurulmasına karar verildi. Kurulucak olan irtibat ofisi sayesinde Dubai’den diş ve estetik tedavisi için gelecek olan hastalar için ulaşım, konaklama, rehberlik hizmetleri için ekonomik ve VIP paketler hazırlanacak.