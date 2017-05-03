OTOMOTİV SATIŞLARINDA 1 MİLYON BANDI AŞILDI

Otomotiv ve teknoloji tutkunlarının merakla beklediği İstanbul Autoshow 2017, “Geleceğe Yakından Bakın” teması ile kapılarını açtı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından 21-30 Nisan 2017 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen İstanbul Autoshow 2017’de, Türkiye’de faaliyet gösteren ve ODD bünyesinde yer alan otomotiv markalarının yanı sıra, teknoloji, inovasyon, bilişim, aksesuar ve yan sanayi firmaları, Sivil Toplum Örgütleri ve basın kuruluşları yerlerini aldı. İstanbul Autoshow 2017’nın açılış toplantısında bir konuşma yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, “Türkiye’nin en önemli sektörlerinden otomotiv sektörü, 2017’deki 27 milyar dolarlık ihracat hedefiyle, bu alandaki lokomotif görevini sürdürüyor. Türkiye’nin küresel entegrasyonu tamamlanmıştır. Dünya ekonomisi içinde söz sahibi olabilmek için yoğun çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye’nin otomotiv ihracatında kilogram başına düşen fiyatı 7 dolar. Dünyada ise bu yaklaşık 10.5 dolar. Dünyadaki payımızı arttırmak istiyoruz” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Otomotiv sektörü artık elektrikli otomobilleri konuşuyor, hedeflerini bu yönde sürdürüyor. Hem emisyon açısından hem de ihtiyaçlar açısından bizim de gideceğimiz yön bu olacak. 20 yıl önce hayalini kurduğumuz otomobilleri bugün İstanbul Autoshow 2017’de görüyoruz. Bu fuarı bir araştırma merkezi, bir okul olarak kabul ediyoruz; bizim ufkumuzu açıyor. Bir süredir Ar-Ge Merkezleri için önemli teşvik çalışmaları gerçekleştirdik. Bugün 450 civarında Ar-Ge merkezimiz var. Bunlarla yetinmeyerek, daha çok çalışarak, yeni adımlar atılmasını sağlayacağız” dedi.