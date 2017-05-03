Leasing sektöründe öncüyüz

Aklease Genel Müdürü Şenol Altundaş: ‘‘Leasing’le, müşterilerimize yatırım finansmanı desteği sağlıyoruz. Maliyet Avantajı, Uzman Kadro ile Operasyonel Kolaylık ve Nakit Akışı Avantajı ile firmaları destekliyoruz. Türkiye’de 1986’dan bu yana Leasing’in yatırımlardan aldığı pay artıyor. Toplam sabit sermaye yatırımları içinde Leasing’in payı gelişmiş sanayi ülkelerinde % 30 civarındayken, Türkiye’de %10 seviyesinde. Bu oran Türkiye’de Leasing’in büyük bir gelişme potansiyeli bulunduğunun göstergesi. Türkiye’de 29 yıldır leasing sektöründe öncü konumda yer alan Aklease, yatırımcılara finansman ve operasyon desteği sağlayarak sektörün büyümesi için çalışıyor’’ dedi.