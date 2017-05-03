Ford Kuga İle Vites Yükseltiyor

Türkiye ekonomisinin büyümesinde önemli rol üstlenen otomotiv sektöre yaza hızlı girmeyi planlıyor. Sektörün önümüzdeki dönemde satışlarını hızlandıracağını belirten Aydoğanlar Otomotiv Satış Müdürü Özhan Baysoy, kampanyalarla yeni modellerin görücüye çıktığını anlattı. İstanbul’daki Ford bayilerinden biri olduklarını hatırlatan Baysoy, hem sıfır hem ikinci el satış yaptıklarını ifade ederek yeni modellerle ilgili Ford Kuga’nın yeni çıkan modeller arasında olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: “Çarpıcı iç-dış dizayn ve son derece modern bir tasarım. Ödün vermeyen performans ve üstün verimlilik. Etkileyici akıllı özellikler ve teknolojiler. İstemediğiniz kadar pratik, esnek ve yardımcı özellik... Başkalarının engel gördüğü yerde siz fırsat görüyorsanız, Yeni Ford Kuga’yla engelleri aşmaya hazır olun. Ford SYNC 3; sesli komutlar veya 8” renkli dokunmatik ekran ile telefonunuzu, müziğinizi, navigasyon sistemini kontrol etmenizi ve her zaman bağlantıda kalmanızı sağlıyor. USB modem ile bağlantı noktaları üzerinden Wi-Fi bağlantısı kullanabilirsiniz. Ford Acil Yardım özelliği bir kaza durumunda 112 Acil Yardım Hattı’nı otomatik olarak arayarak size yardımcı olabilir.”



OTOMATİK PARK GÜVENLİ SÜRÜŞ

Ford Kuga’nın otomatik park sistemiyle önemli bir ayrıcalık sunduğuna dikkat çeken Baysoy sözlerini şöyle sürdürdü: “Farklı teknolojileri bir arada kullanan Otomatik Park Sistemi, otomatik olarak park etmenin çok ötesinde yeteneklere sahiptir. Park Çıkış Yardımcısı ile park yerinden çıkışınıza da yardımcı olur. Paralel ve Dikey Park sistemi, arabanızla ilerlerken uygun bir park yeri tespit eder. Ardından aracı otomatik olarak yönlendirir; size sadece (ekrandaki görüntülü, sesli ve basit yönlendirmeleri izleyerek) gaz, vites ve fren sistemini yönetmek kalır. Yeni Aktif Şehir İçi Güvenlik Sistemi, düşük hızlarda ya da saatte 50 km’nin altında bir hızda seyrederken çarpışmanın önlenmesine yardımcı oluyor. Sensörler önünüzdeki aracın beklenmedik bir biçimde durduğunu saptadığında, sistem otomatik olarak fren uygular.”