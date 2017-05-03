Ciro rekortmeni İklimSA bayi ve servisleriyle buluştu

Türkiye iklimlendirme sektörünün öncüsü İklimSA’nın Türkiye genelindeki iklimlendirme merkezleri ve yetkili servisleri Kıbrıs’ta bir araya geldi. 3 gün süren etkinlikte, 2016 yılı değerlendirmesinin yanı sıra 2017 hedefleri paylaşıldı ve farklı kategorilerde başarı elde eden İklimSA Bayileri ödüllendirildi. Tekno- SA Genel Müdürü Bülent Gürcan ve İklimSA İş Birimi Direktörü Tansu Öztorun’un katılımıyla gerçekleşen İklimSA yıl değerlendirme toplantısında, İklimSA’nın mevcut başarılarının yanı sıra gelecek dönem hedef ve vizyonu da paylaşıldı. Toplantıda konuşan İklimSA İş Birimi Direktörü Tansu Öztorun, “Klima pazarının yüzde 80’ine hâkim olan 4 ana ürün kategorisinde faaliyet gösteriyoruz. 2016 yılında bir önceki yıla oranla, kendi markamız olan Sigma’da ekonomik fiyatlı ürünlerin satıldığı pazardaki payımız 9,4 kat artarken, satışlarımız da adet bazında yüzde 430 büyüdü. 30 yıldan fazla süredir iş birliğimiz olan Mitsubishi Heavy Industries ve Sigma ile son 3 yılda duvar tipi klima pazar payımızı 3 katına çıkarmayı başardık. Stratejik adımlarla rekorlara imza attığımız 2016’da ciromuzu yüzde 37 yükselttik. 2017 yılında da, katma değerli hizmetlerimizi artırmak ve daha da ilerilere taşımak amacıyla birçok yenilikçi projeyi hayata geçirmeyi ve ciroda yüzde 20 büyümeyi hedefliyoruz.” dedi. Türkiye genelindeki tüm İklimSA merkezlerinin bir araya geldiği toplantıda farklı kategorilerde başarı elde eden bayiler de ödüllendirildi. Türkiye geneli ciro ödülü 5 farklı İklimSA merkezine verilirken, ‘Bölgesel Ciro’, ‘En Yüksek Ciro Artışı’, ‘En Çok Üretilen Proje’ ve “10., 20. ve 30. Yıl Kıdem” ödülleri de sahiplerini buldu.