Borusan Oto’dan BMW motosiklet satışı

Avcılar’da motosiklet servisini devreye alan Borusan Oto, Nisan ayı itibariyle Avcılar şubesinde BMW Motorrad satış hizmetine de başladı. BMW, MINI, Land Rover ve Jaguar markalarının satış ve satış sonrası hizmetlerini sürdüren Borusan Oto, BMW markalı motosikletlerin satışı ve satış sonrası faaliyetleri için yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda 2016 yılında BMW Motorrad servis hizmeti vermeye başlayan Borusan Oto Avcılar, Nisan ayı itibariyle satış hizmetine resmen başladı. Avcılar yatırımının ardından İstinye ve Ataşehir şubeleriyle birlikte İstanbul’da üç noktada satış hizmeti verecek olan Borusan Oto, Esenboğa ile Adana’da yer alan BMW Motorrad showroom ve servisleriyle de Anadolu’daki faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürüyor. BMW markalı motosikletlerin satış ve satış sonrası hizmetleri için yatırım yapmaya devam edeceklerini belirten Borusan Oto Genel Müdürü Uğur Sakarya, 2017 yılı sonunda İstanbul Anadolu yakasında yapılan yeni yatırımla bir BMW Motorrad showroomu ve servisi daha açacaklarını söyledi. Uğur Sakarya, “BMW marka motosikletlerin Mayıs ayında satışına başlanacak olan G 310 R modeli ile çeşitlenen ürün gamı ve müşterilerimizin talepleri doğrultusunda motosiklet alanında büyümemizi hız kesmeden sürdüreceğiz. Avcılar’daki şubemiz Nisan ayı itibariyle satış hizmeti vermeye başladı. 2017 yılı sonunda İstanbul Anadolu yakasında açılacak yeni tesisimiz ile motosiklet servis hizmetini ilk kez Anadolu yakasına taşıyacağız” dedi.