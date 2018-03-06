Volkswagen Avek’ten mesleki istihdama destek

Avek Otomotiv, öğrencilerin Volkswagen orijinal ekipmanları ile uygulamalı teknolojik eğitim alacağı Volkswagen Avek Laboratuvarı’nı Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açtı. Son yıllarda otomotiv sektöründe iyiden iyiye hissedilen yetişmiş teknik personel eksikliği ve istihdam zorluğuna çözüm olabilmek için meslek liselerinde öğrencilerin henüz eğitimlerinin başlangıcında, gelecekteki çalışma ortamları ile tanışmaları gerektiğini belirten Avek Otomotiv yetkilileri, bu şekilde marka sevgisinin de artacağına inanıyorlar.



Toplam 2 yıl süren program dahilinde, öğrenciler Volkswagen’e ait teknolojik cihazlar ile aldıkları okul eğitimlerinin yanında haftanın belirli günlerinde Avek Otomotiv şubelerindeki servis atölyelerinde, uzman teknisyenlerin gözetiminde de süreçlerini devam ettiriyorlar.



ÖĞRENCİLER İŞ HAYATINA HAZIRLANIYOR

Türkiye genelinde farklı okullardaki projeler ile Volkswagen laboratuvarlarında eğitim alan birçok öğrenci, Volkswagen Yetkili Borsa Istanbul Baakehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Volkswagen Avek Otomotiv Laboratuvarı açıldı.