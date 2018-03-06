İntema’dan kullanıcılara yenilikçi bir mutfak deneyimi

Mutfağı yeniden tanımlamak amacıyla Şule Koç tarafından İntema için tasarlanan Baz:Biz mutfak, yaratıcılığı ortaya çıkaran bir deneyim alanı olarak yorumlandı. İntema Baz:Biz mutfak, dönüşüme, etkileşime, kişiselleştirmeye açık modülleriyle tüm kullanıcıları harekete dahil ediyor, mutfağı hem üretim hem de paylaşım merkezi haline getiriyor.

İntema Yaşam’ın kirala&pişir mutfak konsepti içerisinde satın almadan deneme fırsatı sunduğu ve kullanım kolaylığıyla öne çıkan Baz:Biz mutfak, 2017 Design Turkey Endüstriyel Tasarım Yarışması’nda Üstün Tasarım Ödülü aldı. Aynı zamanda Elle Decoration dergisinin 2017 EDİDA ödüllerinde de “Mutfak” kategorisinde 1’inci seçildi.