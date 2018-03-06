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İntema’dan kullanıcılara yenilikçi bir mutfak deneyimi

Müşterilerinin mutfakta geçirdiği her dakikaya değer veren İntema, mutfağı evin kalbine taşıdığı tasarımlarıyla kullanıcılara yenilikçi bir mutfak deneyimi yaşatıyor. İntema ile mutfaklar hem yemek yapmanın hem de birlikte vakit geçirmenin keyfine varılan yeni yaşam alanına dönüşüyor.

İntema’dan kullanıcılara yenilikçi bir mutfak deneyimi

Müşterilerinin mutfakta geçirdiği her dakikaya değer veren İntema, mutfağı evin kalbine taşıdığı tasarımlarıyla kullanıcılara yenilikçi bir mutfak deneyimi yaşatıyor. İntema ile mutfaklar hem yemek yapmanın hem de birlikte vakit geçirmenin keyfine varılan yeni yaşam alanına dönüşüyor.

06 Mart 2018 Salı 12:31
3164 Okunma
İntema’dan kullanıcılara yenilikçi bir mutfak deneyimi

 Mutfağı yeniden tanımlamak amacıyla Şule Koç tarafından İntema için tasarlanan Baz:Biz mutfak, yaratıcılığı ortaya çıkaran bir deneyim alanı olarak yorumlandı. İntema Baz:Biz mutfak, dönüşüme, etkileşime, kişiselleştirmeye açık modülleriyle tüm kullanıcıları harekete dahil ediyor, mutfağı hem üretim hem de paylaşım merkezi haline getiriyor.

İntema Yaşam’ın kirala&pişir mutfak konsepti içerisinde satın almadan deneme fırsatı sunduğu ve kullanım kolaylığıyla öne çıkan Baz:Biz mutfak, 2017 Design Turkey Endüstriyel Tasarım Yarışması’nda Üstün Tasarım Ödülü aldı. Aynı zamanda Elle Decoration dergisinin 2017 EDİDA ödüllerinde de “Mutfak” kategorisinde 1’inci seçildi.

Son Güncelleme: 06.03.2018 14:37
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