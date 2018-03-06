"Avrasya tüneli büyük bir fırsat"

Son günlerde özellikle geçiş ücret- leri nedeniyle kamuoyunda sıkça gündeme gelen Avrasya Tüne- li’nin, İstanbul gibi bir şehrin mevcut durumunu iki-üç basamak yukarıya taşıdığını ifade eden İstanbul Aydın Üni- versitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mü- hendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, “Avrasya Tüneli gerçekten bü- yük bir proje ve İstanbul için çok önemli bir hizmet. Proje genel olarak önemli bir etki yarattı. Mevcut etkisinin üzerine ne koyaca- ğını da zamanla göreceğiz” dedi.

“GEÇİŞ ÜCRETİ NİSPETEN DÜŞERSE ETKİSİ ARTAR”

Avrasya Tüneli’nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprü- sü’ndeki trafik tıkanıklığında nispi ve do- laylı bir iyileştirme gerçekleştirdiğini ifade eden Prof. Dr. Altan, “Ancak daha fazlası olabilir, olmalı da. Ancak 15 Temmuz Şe- hitler Köprüsü’nün bulunduğu çizginin Boğaz geçişleri için ana aks olmaya devam edeceğini de öngörebiliriz. Bu da yapılma- sı muhtemel diğer projelerle ilgili bir konu. Ancak Avrasya Tüneli’nin mevcut olumlu etkisi artırılabilir. Elbette konunun detaylı fayda maliyet analizleri yapılmıştır, ancak geçiş ücretinde kaydedilecek nispi düşüşler- le bahsedilen etkiye ulaşılabilir. Zira şehrin sahip olduğu trafik ve zaman algısının ileri- sinde kararlar almak da her zaman istenen sonucu vermeyebilir” diye konuştu.

“MARMARAY’I DA GÖRMEK GEREK”

Avrasya Tüneli’nin hem Boğaz’ın çok kısa sürede geçilmesi, hem de gayet yeterli yapılmış olan ve muhtemelen uzunca süre kapasite aşımına uğramayacak olan bağlan- tı yolları ile çok uzun mesafeleri oldukça kısa sürelerde kat etme noktasında büyük fayda sağladığını söyleyen Prof. Dr. Altan, “Bunlar İstanbul’un çok uzunca zamandır adeta unuttuğu seyahat süreleri. Ancak tü- nelin etkisinin netleşmesi için Marmaray’ın Gebze-Halkalı hattındaki bölgesinde sürdü- rülen çalışmaların sonuçlarını da görmek gerekir. Bu hattın tamamlanması, Avrasya Tüneli’nin İstanbul trafiğindeki etkisini ar- tıracak” diyerek sözlerini tamamladı.