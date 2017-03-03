DÜNYA EKONOMİSİ BAŞTAN DİZAYN EDİLİYOR

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ekonomi çevreleri tarafından merakla beklenen 2017’nin ilk İnşaat Sektörü Analizi’ni yayımladı. “ABD’de Yeni Başkan, Dünya’da Yeni Düzen” başlıklı analizde, "2016 yılı tüm dünyada ve Türkiye'de belirsizliğin ve karamsarlığın oldukça arttığı bir yıl olmuş, yıl boyunca küresel ekonomide sürekli durgunluk tezi genel kabul görmüştür” deniliyor. Analizde küresel ve ulusal ekonomideki göstergeler ile önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelere yer veriliyor. Genelde dünya, özelde Türkiye ekonomisini mercek altına alan TMB analizi, 2016 yılının tüm dünyada belirsizliğin ve karamsarlığın arttığı bir yıl olduğuna vurgu yapıyor.