Denizcilik sektörü 2017’den umutlu

SEKTÖRÜN POTANSİYELİ BÜYÜK

Denizcilik sektörünün krizi fırsata çevirerek rekabet ve verimini arttırma gücüne sahip olduğunu belirten UBM EMEA Türkiye Proje Danışmanı Esin Göksel Aslıhan ise, “21-24 Mart 2017 tarihleri arasında Pendik Green Park Convention Center’da düzenlenecek Uluslararası Exposhipping EXPOMARITT İstanbul Gemi İnşa ve Yan Sanayi Fuarı’nda 40’tan fazla ülkeden 600’ü aşkın markayı ve 50’nin üzerinde ülkeden 10.000’den fazla denizcilik profesyonelini ağırlamayı hedefliyoruz. İnanıyorum ki fuarımız yeni pazar ve işbirlikleri fırsatları sunarak 2017 yılına umutla giren Türk denizcilik sektörüne ihtiyacı olan ivmeyi kazandıracak” şeklinde konuşuyor. Aslıhan, denizcilik sektörünün İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın Türkiye’de desteklediği tek fuar olan ve 21-24 Mart 2017 tarihleri arasında Pendik Green Park Convention Center’da düzenlenecek 14. Uluslararası Exposhipping EXPOMARITT İstanbul Gemi İnşa ve Yan Sanayi Fuarı’nda buluşacağını söylüyor ve sözlerini şöyle devam ediyor: “Bu yıl fuarda denizcilik sektörü için çok önemli uluslararası işbirliklerine imza atıldı. En çok ihracat yaptığımız ülke olan Norveç’ten Innovation Norway, Yunan Deniz Ticaret Odası, Seatrade, Marintec China, Blue Maritime Cluster ve Afrika Armatörler Birliği gibi önemli uluslararası kurumlar Exposhipping EXPOMARITT İstanbul’da olacaklar. Ayrıca Ekonomi Bakanlığımız koordinatörlüğü ve İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği organizasyonuyla Azerbaycan, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Ukrayna, Norveç, Rusya Federasyonu, Türkmenistan gibi 30’dan fazla hedef pazar ülkeden alıcıları fuarımızda ağırlama hedefindeyiz”.



ASYA’NIN EN BÜYÜK FUARI

Aslıhan, “Asya’nın en büyük gemicilik ticaret fuarı Marintec China başta olmak üzere 5 kıtada 12 farklı denizcilik fuarı düzenleyen UBM tarafından düzenlenen 14.Uluslararası Exposhipping EXPOMARITT İstanbul Gemi İnşa ve Yan Sanayi Fuarı, sektöre dair önemli etkinliklere de evsahipliği yapıyor. 21 Mart tarihinde İMEAK Deniz Ticaret Odası ve Innovation Norway iş birliğiyle dünya denizciliğinin de ana gündemini oluşturan 'Green Shipbuilding' ve 'Green Shipping' konularının ele alınacağı ‘Turkey & Norway Towards the Future Semineri' düzenleniyor. Denizcilik sektöründe çok sayıda uluslararası fuar ve konferansın altında imzası bulunan SEATRADE öncülüğünde 22-23 Mart’ta düzenlenen ‘Global Maritime Summit’ ile de denizcilik endüstrisini uluslararası ve bölgesel bazda etkileyen kilit konulara odaklanılması hedefleniyor” ifadelerine yer veriyor.



YENİLİKÇİ FİKİRLER DESTEKLENİYOR

14. Exposhipping EXPOMARITT İstanbul, ‘mottosu olan ‘Yeni Ufuklar’ kapsamında yenilikçi fikirleri desteklemek üzere mücitlere de kapılarını açtı. Yenilikçi fikirlerini ve ürünlerini fuarda sergilemek isteyen denizcilik sektörü mucitlerine, İnovasyon Pavilyonu’nda ücretsiz stand sağlanıyor. Ayrıca, fuar kapsamında küçük ölçekli denizcilik firmalarına uluslararası pazarlara ulaşma fırsatı sunmak üzere New Market Pavilyonu oluşturuldu ve katılım sağlamak isteyen firmalara destek olmak üzere temel stant paketinde metrekare başına yüzde 50 indirim uygulaması başlatıldı.

Dünyadaki taşımacılığın yüzde 90'ı deniz yoluyla yapılıyor. Bu nedenle ticaretteki en ufak değişiklik, denizcilik sektörünü doğrudan etkiliyor. 2008 yılından bu yana yaşanmakta olan global krizi aşmak için mücadele eden sektör, dünya ekonomisinin seyrinin olumlu yönde değiştirecek politika ve uygulamaları bekliyor. İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan ise zorlu koşullara rağmen Türk Denizcilik Sektörünün 2017 yılına umutla girmeyi başardığını söylüyor. Gemi ve yat ihracatının 2016 yılının son iki ayında en yüksek değerlerine ulaştığını belirten Kalkavan, “2016 yılının son iki ayını gemi ve yat ihracatında rekor seviyede kapattık. Kasım ayında yüzde 166,88 ile aylık bazda yılın en yüksek artış oranına ulaştık. Yüzde 154,9’la Aralık ayında yılın en yüksek ikinci artış oranını yakalayan sektörümüz, bu dönemde 156 milyon 404 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi” diyor. Sektörün 2017 yılına umutla girdiğini ifade eden Kalkavan, 2016 yılında yaşanan gelişmeleri şu şekilde değerlendiriyor, “tersanelerimizin arazi tahsislerinin binde 1 gibi sembolik bir kira oranıyla yeniden 49 yıllığına kiralama hakkı verildi. Bu gemi inşaat sektörünü ve tersaneler ile gemi yan sanayiinde çalışan binlerce esnaf ve işçiyi için hayati derecede önemli bir gelişmedir. Tersanelerimizin arazi tahsis sürelerinin kısa olması nedeniyle ülkemize gelmek isteyen yabancı yatırımcılarla da sorunlar yaşıyorduk. Bu düzenleme ile yabancı yatırımcıların işbirliği için ülkemize gelmelerinin önü açıldı. Bununla beraber, su üstü askeri gemi ihtiyaçlarımızın tamamının yurtiçi tersanelerimizden karşılanması, Savunma Sanayii Projeleri, KOBİ’lere ve ihracatçılara kredi garanti fonu desteği verilmesi, Türk sahipli yabancı bayraklı yatların Türk bayrağına geçmelerine dair getirilen kolaylıklar, 2016 yılında sektörümüze moral veren önemli gelişmelerden bazıları.” Fuarların, ticarete ivme kazandıran ortak buluşma platformu olduklarını ifade eden Kalkavan, “IMEAK Deniz Ticaret Odası olarak Mart ayında İstanbul’da düzenlenecek 14. Uluslararası Exposhipping EXPOMARITT İstanbul Gemi İnşa ve Yan Sanayi Fuarı’na tam destek LOJİSTİK DENİZCİLİK SEKTÖRÜ veriyoruz. Türk denizcilik sektörünü oluşturan tüm bileşenler fuarımızda yer alacaklar” görüşünü savunuyor.