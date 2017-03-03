Denizcilik sektörü 2017’den umutlu

SEKTÖRÜN POTANSİYELİ BÜYÜK
Denizcilik sektörünün krizi fırsata çevirerek rekabet ve verimini arttırma gücüne sahip olduğunu belirten UBM EMEA Türkiye Proje Danışmanı Esin Göksel Aslıhan ise, “21-24 Mart 2017 tarihleri arasında Pendik Green Park Convention Center’da düzenlenecek Uluslararası Exposhipping EXPOMARITT İstanbul Gemi İnşa ve Yan Sanayi Fuarı’nda 40’tan fazla ülkeden 600’ü aşkın markayı ve 50’nin üzerinde ülkeden 10.000’den fazla denizcilik profesyonelini ağırlamayı hedefliyoruz. İnanıyorum ki fuarımız yeni pazar ve işbirlikleri fırsatları sunarak 2017 yılına umutla giren Türk denizcilik sektörüne ihtiyacı olan ivmeyi kazandıracak” şeklinde konuşuyor. Aslıhan, denizcilik sektörünün İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın Türkiye’de desteklediği tek fuar olan ve 21-24 Mart 2017 tarihleri arasında Pendik Green Park Convention Center’da düzenlenecek 14. Uluslararası Exposhipping EXPOMARITT İstanbul Gemi İnşa ve Yan Sanayi Fuarı’nda buluşacağını söylüyor ve sözlerini şöyle devam ediyor: “Bu yıl fuarda denizcilik sektörü için çok önemli uluslararası işbirliklerine imza atıldı. En çok ihracat yaptığımız ülke olan Norveç’ten Innovation Norway, Yunan Deniz Ticaret Odası, Seatrade, Marintec China, Blue Maritime Cluster ve Afrika Armatörler Birliği gibi önemli uluslararası kurumlar Exposhipping EXPOMARITT İstanbul’da olacaklar. Ayrıca Ekonomi Bakanlığımız koordinatörlüğü ve İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği organizasyonuyla Azerbaycan, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Ukrayna, Norveç, Rusya Federasyonu, Türkmenistan gibi 30’dan fazla hedef pazar ülkeden alıcıları fuarımızda ağırlama hedefindeyiz”.
ASYA’NIN EN BÜYÜK FUARI
Aslıhan, “Asya’nın en büyük gemicilik ticaret fuarı Marintec China başta olmak üzere 5 kıtada 12 farklı denizcilik fuarı düzenleyen UBM tarafından düzenlenen 14.Uluslararası Exposhipping EXPOMARITT İstanbul Gemi İnşa ve Yan Sanayi Fuarı, sektöre dair önemli etkinliklere de evsahipliği yapıyor. 21 Mart tarihinde İMEAK Deniz Ticaret Odası ve Innovation Norway iş birliğiyle dünya denizciliğinin de ana gündemini oluşturan 'Green Shipbuilding' ve 'Green Shipping' konularının ele alınacağı ‘Turkey & Norway Towards the Future Semineri' düzenleniyor. Denizcilik sektöründe çok sayıda uluslararası fuar ve konferansın altında imzası bulunan SEATRADE öncülüğünde 22-23 Mart’ta düzenlenen ‘Global Maritime Summit’ ile de denizcilik endüstrisini uluslararası ve bölgesel bazda etkileyen kilit konulara odaklanılması hedefleniyor” ifadelerine yer veriyor.
YENİLİKÇİ FİKİRLER DESTEKLENİYOR
14. Exposhipping EXPOMARITT İstanbul, ‘mottosu olan ‘Yeni Ufuklar’ kapsamında yenilikçi fikirleri desteklemek üzere mücitlere de kapılarını açtı. Yenilikçi fikirlerini ve ürünlerini fuarda sergilemek isteyen denizcilik sektörü mucitlerine, İnovasyon Pavilyonu’nda ücretsiz stand sağlanıyor. Ayrıca, fuar kapsamında küçük ölçekli denizcilik firmalarına uluslararası pazarlara ulaşma fırsatı sunmak üzere New Market Pavilyonu oluşturuldu ve katılım sağlamak isteyen firmalara destek olmak üzere temel stant paketinde metrekare başına yüzde 50 indirim uygulaması başlatıldı.
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