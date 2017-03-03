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Continental, EMA’nın pazarlamasını Işık’a emanet etti

03 Mart 2017 Cuma 11:50
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Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental’in EMEA Bölgesi Pazarlama Müdürlüğü’ne Tansu Işık getirildi.

Continental, EMA'nın pazarlamasını Işık'a emanet etti
 Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental’in EMEA Bölgesi Pazarlama Müdürlüğü’ne Tansu Işık getirildi. Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental’de gerçekleştirilen atama ile son olarak Asya Pasifik bölgesinden sorumlu Orijinal Ekipman Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Tansu Işık, Continental’in EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Bölgesinden sorumlu Pazarlama Müdürlüğü görevine getirildi. 2002 – 2011 yılları arasında Continental Türkiye’de çeşitli departmanlarda görev alan Işık, 2011–2013 yılları arasında Continental’in Almanya’daki merkez ofisinde EMEA bölgesi Fiyatlandırma Müdürlüğü görevini üstlendi.
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