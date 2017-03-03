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BİR BÜYÜK BAŞARI ÖYKÜSÜ

03 Mart 2017 Cuma 13:26
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Gurbette başarıyı yakalayan binlerce Türk girişimciden biri de Turabi Yıldız. 30 yıl önce Almanya’ya göç eden Yıldız, 25 yıl önce işçi olarak başladığı araç temizlik şirketini satın alarak sektörde zirveye çıktı. Araç temizlik hizmetleri ve mini onarım servis hizmetleri sunan TIP-TOP Autoaufbereitung Yönetim Kurulu Başkanı Turabi Yıldız, başarı öyküsünü Ekovitrin’e anlattı.

BİR BÜYÜK BAŞARI ÖYKÜSÜ
Gurbette başarıyı yakalayan isimlerden biri de Turabi Yıldız... 30 yıl önce Almanya’ya göç eden Yıldız, 25 yıl önce işçi olarak başladığı araç temizlik şirketini satın alarak sektörde zirveye çıkıyor. 5 kişilik küçük firmayı devralan Yıldız, zamanla bölgesindeki araba galerilerinin oto temizlik işlerine talip oluyor. 4 yılda ciddi gelişim sürüyor ve 1995’e gelindiğinde Almanya’nın yıllık 400 bin araç transfer işini yapan dev lojistik firmasının araç temizlik işleri alınıyor. Başarı öyküsünün taşları burada örülmeye başlanıyor. Kurumsal firmalara araç temizlik hizmeti vermeye başladığı 1995 yılını “Hayatımın dönüm noktası” diye yorumlayan Yıldız, ekibini profesyonel hale dönüştürerek işlerini büyütüyor. Daha sonra Mercedes, Ford ve Audi gibi dev markaların araç temizlik işlerini de alan Başarılı Girişimci; çalışan sayısı 5 olan küçük işletmesinin istihdam oranını önce 25, ardından 60, daha sonra 300 ve 2017 yılına gelindiğinde 600’e çıkarıyor. Bugün TIP-TOP Autoaufbereitung olarak hizmet veren firmanın 8 alt şirketi bulunuyor. Araç temizlik hizmetleri ve mini onarım servis hizmetleri sunan TIP-TOP Autoaufbereitung Yönetim Kurulu Başkanı Turabi Yıldız, 25. yılına giren başarı öyküsünün detaylarını Ekovitrin’e şöyle anlatıyor...


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