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BERDİMUHAMEDOV'UN ZAFERİ

03 Mart 2017 Cuma 13:51
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Türkmenistan’ı Orta Asya’nın parlayan yıldızı haline getiren Gurbangulu Berdimuhamedov, yeniden devlet başkanı seçildi. Ülkesini şaha kaldıran Berdimuhamedov, yeni dönemde sektörel çeşitlemeye giderek ekonomiyi büyütme üzerine yoğunlaşacak.

BERDİMUHAMEDOV'UN ZAFERİ
1991 yılında bağımsızlığını kazanan Türkmenistan’da kurucu Devlet Başkanı Saparmurat Türkmenbaşı’dan sonra 2007 yılında devlet başkanlığına seçilen Gurbangulu Berdimuhamedov, Şubat ayından yapılan seçimlerde yeniden başkan olarak seçildi. Üçüncü kez Türkmenistan Devlet Başkanı olan Berdimuhamedov, bugüne kadar yaptıklarıyla ekonomide hızlı büyümeyi yakaladı. Türkmenistan 25 yıllık bağımsızlık sürecinde 144 milyar dolarlık yatırım yaparak adeta Orta Asya’nın parlayan yıldızı haline geldi. 544 üretim tesisi işletmeye açılırken, sanayi üretimi 7 kat arttı. 35 milyon m2 konut inşa edildi. Alt ve üst yapı yatırımlarıyla ülke şantiye döndü. Çin ve İran’la yeni gaz hatları devreye alındı. 2015’te uzaya ilk uydusunu fırlatan Türkmenistan, Berdimuhamedov döneminde ciddi bir atılım dönemi yaşıyor.


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