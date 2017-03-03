Bajaj Dominar 400 Türkiye’de

Motosiklet tutkunlarının büyük heyecan ve merakla beklediği Bajaj “Dominar 400’ün” Avrupa lansmanı Motobike İstanbul’da gerçekleştirildi. Fuarın en yenilikçi modellerinden biri olan Bajaj Dominar 400, performansı, şık tasarımı, gelişmiş teknolojisi ve yüksek güvenlik özellikleriyle süper sport segmentine yeni bir soluk getiriyor. Sport segmenti ile Türkiye toplam pazarında yüzde 67’lik bir pazar payına ulaşan Bajaj, yoğun bir rekabetin yaşandığı süper sport segmentinde de Dominar 400 ile iddiasını ortaya koyacak. Türkiye distribütörlüğü Kuralkan Motorlu Araçlar Üretim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından yürütülen Bajaj’ın en yeni modeli “Dominar 400” 2017 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye’deki 130 Bajaj bayisinde satışa sunulacak. Bajaj, 26 Şubat’a kadar sürecek olan Motobike İstanbul’da ayrıca Euro4 normuna uygun RS200, NS200, NS160 ve V15 modellerini de sergileyecek. Türkiye pazarında farklı tasarımı ve gelişmiş teknolojik özellikleri ile öne çıkmaya hazırlanan Dominar 400’ün, su soğutmalı 35 HP gücündeki 375cc’lik motoru; 6500d/d 35nm tork üretiyor. 6 vitesli şanzıman ile 4 valf ve 3 bujisi bulunan Dominar 400 aynı zamanda ön ve arka ABS fren sistemiyle de güvenliği ön planda tuttuğunu gösteriyor.