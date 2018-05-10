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Yunanistan ihracatı yavaşlatıyor, Türkiye tırları denizden yürütüyor!

Ege Denizi’nde tahrik girişimlerinde bulunan Yunanistan, Türkiye’nin Avrupa’ya olan ihracatını da yavaşlatmaya çalışıyor. İpsala sınır kapısından Yunanistan üzerinden Avrupa’ya gidecek tırların işlemleri ağırdan alınıyor. Batu International Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Taner Ankara, sınır kapılarındaki zaman kayıplarının sektörü yorduğunu, bu sıkıntıları Türkiye’den denizyolu ile çıkarak aştıklarını belirtti. Avrupa’ya karadan ulaşmanın iki haftaya çıktığını ifade eden Taner Ankara, tırların kara yerine, denizden yürütüldüğüne dikkat çekti.

Yunanistan ihracatı yavaşlatıyor, Türkiye tırları denizden yürütüyor!

Ege Denizi’nde tahrik girişimlerinde bulunan Yunanistan, Türkiye’nin Avrupa’ya olan ihracatını da yavaşlatmaya çalışıyor. İpsala sınır kapısından Yunanistan üzerinden Avrupa’ya gidecek tırların işlemleri ağırdan alınıyor. Batu International Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Taner Ankara, sınır kapılarındaki zaman kayıplarının sektörü yorduğunu, bu sıkıntıları Türkiye’den denizyolu ile çıkarak aştıklarını belirtti. Avrupa’ya karadan ulaşmanın iki haftaya çıktığını ifade eden Taner Ankara, tırların kara yerine, denizden yürütüldüğüne dikkat çekti.

10 Mayıs 2018 Perşembe 14:30
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Yunanistan ihracatı yavaşlatıyor, Türkiye tırları denizden yürütüyor!

Yunanistan Savunma Bakanı’nın gerginlik yaratacak açıklamalarının dışında son haftalarda Ege Denizi’nde sıkça tahrik girişimlerinde Yunanistan, Türkiye’nin ihracat yoluna da taş koymaya çalışıyor. Avrupa’ya gitmek üzere İpsala sınır kapısından geçen tırlar, Yunanistan tarafına geldiklerinde sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. Bir çok işlem ağırdan alınırken, sık sık da sistem arızaları yaşanıyor! Kimi zaman günlerce kapıda bekleyen lojistikçiler ve ihracatçılar da artık Avrupa’ya geçişte alternatif yollar kullanmaya başladı. Avrupa ülkelerinin, Türkiye’nin ihracat hacmindeki payının yüzde 50’den fazla olduğuna dikkat çeken Batu International Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Taner Ankara, yaşanan aksaklıklar nedeniyle transit taşıma sürelerinin uzadığını, teslimatların zamanında yapılamadığını ifade etti. Bu durumdan sadece lojistik sektörünün değil, ihracatçıların da olumsuz etkilendiğini vurgulayan Taner Ankara, sınır kapılarındaki sorunlar nedeniyle Ro&Ro limanlarına yönelmelerin arttığından söz etti. Sınır kapılarında yaşanan sorunların Yunanistan ile sınırlı olmadığını aktaran Taner Ankara, Avrupa’ya diğer bir çıkış ülkesi olan Bulgaristan tarafında da yoğun birikmelerin yaşandığını ifade etti.

Tırları Denizden Yürütüyoruz!

Lojistiğin askeri kökenli bir kelime olduğunu hatırlatan Taner Ankara, “Lojistiğin tarihteki en önemli ve akılcı kullanımlarından biri, Fatih Sultan Mehmet’in gemileri bir gecede karadan yürütmesiydi. Biz de günümüzde tırları bir anlamda denizden yürütüyoruz diyebiliriz. 2017 yılında Avrupa ülkelerine olan ihracatımızda Ro&Ro servislerinin kullanımı yüzde 4 oranında arttı. Tüm sorunlara rağmen hem ihracatımız artıyor, hem de lojistik sektörü büyüyor.” şeklinde konuştu.

İstanbul, İzmir ve Mersin’den Toulon ve Trieste’ye!

Türkiye’den Avrupa’ya gidecek tırları İstanbul, İzmir ve Mersin’de bulunan limanlara gönderdiklerini belirten Taner Ankara, dorse ve konteynerlerin Ro&Ro gemileri ile Fransa’nın Toulon ve İtalya’nın Trieste limanlarına ulaştırıldığını aktardı. Yüklerin bu limanlarda bekleyen çekiciler tarafından alınarak, Avrupa’daki ilgili teslimat yerine ulaştırıldığını belirtti. Teslimat sürelerinin ülkeye göre değişkenlik gösterdiğini belirten Taner Ankara, bu sürenin 7 ila 10 gün arasında olduğunu söyledi.

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