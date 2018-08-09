Tırsan’ın son teknoloji ürünleri Avrupa’ya yarışıyor

Türkiye’nin 41 yıldır lider treyler üreticisi Tırsan, Avrupa’nın en prestijli treyler inovasyon yarışması Trailer Innovation 2019’da son teknojiyle geliştirilen 3 ürünüyle birden aday gösterildi.

Trailer Innovation Ödülü, her iki yılda bir Almanya’nın Hannover şehrinde düzenlenen, dünyanın en büyük IAA Ticari Araç Fuarı’nda sahiplerini buluyor. Ödüller, Alman Ticari Araç Üreticileri Birliği (VDA) iş birliği ile dünyanın önde gelen 12 ticari araç dergisi tarafından sektördeki en son teknoloji ve yenilikçi ürünlere veriliyor.

Trailer Innovation Ödülü’nü 2017 senesinde Yüksek Güvenlikli Bitüm Tankeri ile ‘’Emniyet’’ kategorisinde kazanan Tırsan, bu yıl son teknoloji ürünü olan 3 aracıyla Trailer Innovation 2019 Ödülü’nün ‘’Şasi’’, ‘’Emniyet’’ ve ‘’Konsept’’ kategorilerinde ön elemeyi geçerek aday oldu.

Tırsan 3 Kategoride 3 İnovasyonla Aday

Tırsan, Otomotiv ve Yan Sanayi Özel Sektör Birincisi Ar-Ge Merkezinde son trendler, gelişen teknolojiler ile 55 ülkede iş yapmanın bilgi birikimini harmanlayarak geliştirdiği 3 ürünüyle Trailer İnnovation 2019’a aday oldu.

Tırsan, şasi dizaynında 30 yıldır çözülememiş sorunları çözdüğü Kässbohrer K.SHG AVMH Ön-, Orta- ve Arka uzar Multifonksiyonel Konteyner ile "Şasi", mega-trend dijitalizasyonun başarılı adaptasyonu akıllı cihazlar ile boşaltım sağlayan K.SSL Otonom boşaltım sistemli akıllı yatay Silobas aracı ile "Konsept" ve Trailer İnnovation 2017 emniyet kategorisinde kazandığı ödülün devamı olarak K.SSK Akıllı kontrol sistemli ve güvenlikli damperli Silobas aracı ile "Emniyet" kategorilerinde aday gösterildi.

“Şasi” kategorisinde yarışan K.SHG AVMH Ön-, Orta-, Arka uzar Multi fonksiyonel Konteyner, tüm konteyner tiplerine bağlı olarak en iyi yük dağılımını sağlamak amacıyla geliştirildi. Araç, sekizgen orta şasi tasarımının ilk örneğidir. Teleskopik fonksiyonlara sahip sekizgen orta şasi tasarımı, 30 senedir çözülemeyen, sektörde yaygın olarak görülen, aracın kalıcı hasar görmesine sebep olan tüm burulma sorunlarının önüne geçer. Bu sistem, gerilim sorunlarının azalmasına ve sürekli çalışmadan kaynaklanan kalıcı hasarı önlemesine olanak sağlar. Ön, orta ve arka uzantılar ve dikkatle tasarlanmış kilit mekanizmaları, sürücüler için en kullanıcı dostu operasyon kolaylığını sağlar. Yenilikçi sekizgen merkezi çerçeve tasarımına sahip K.SHG AVMH, 30 yıldan fazla bir süredir aşılmayan sorunlara çözüm getirmektedir.

“Konsept” kategorisinde yarışan akıllı Yatay Silobas K.SSL aracı, dijitalleşmenin treyler dönüşümüne en iyi adaptasyonun örneği, tam otomatik boşaltım sistemiyle daha verimli ve güvenli boşaltım işlemine olanak sağlar. Treyler, yazılım ve donanım dahil olmak üzere ISO 26262 fonksiyonel güvenlik standartlaştırması ile uyumlu patentli dijital kontrol sistemi sayesinde eski teknikleri ortadan kaldırmaktadır. Bu sistem, akıllı cihazlar tarafından kontrol edilmektedir. Dijitalleşmenin getirdiği, önleyici bakım olanaklarının ilk örneklerinden olan Akıllı Yatay Silobas’ın entegre teşhis sistemleri, tank gövdesinde veya aracın herhangi bir yerinde meydana gelebilecek arızaları önceden tespit eder ve bu arızalara erken müdahale edilmesini sağlar. Bu süreç sayesinde daha güvenli sürüş deneyimleri, daha kısa müdahale süreleri ve daha uzun treyler ömrü mümkün hale getirilmiştir.

2017‘de aynı kategoride Yüksek Güvenlikli Bitüm Tankeri ile ödülü kazanan Tırsan’ın 2019 yılı “Güvenlik” kategorisinde yarışan akıllı kontrol sistemli ve güvenlikli damperli Silobas K.SSK aracı boşaltım sahasındaki çevre faktörlerini analiz ederek, silo tahliye işleminin tam güvenliğini sağlar. Çevre faktörleri emniyet parametresi kontrollerini otomatik kontrol eden sistem, boşaltma işlemini en güvenlikli olacak şekilde yönlendirir. Güvenlikli Damperli Silobas, başta sürücü ve saha personelinin güvenliğini gözeterek, işletmenin risklerini minimuma indirirken ekipmanın güvenliğini de sağlar. Akıllı kontrol sistemi, ölümcül kazalara yol açabilecek tüm koşulları kontrol eder ve en güvenli boşaltım operasyonlarının yapılmasını için operatörleri yönlendirir.

