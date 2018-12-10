SOCAR ve EXCEL işbirliği

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR ve iştirakleri; Petkim, Petlim Konteyner Limanı, Petkim RES ve STAR Rafineri’nin iletişim ve algı yönetimi faaliyetleri, hizmet verdiği sektör, marka ve kurumlara özel somut çözümleri, yenilikçi fikirler ve ölçülebilir sonuçlarla sunan Excel İletişim ve Algı Yönetimi tarafından yürütülecek.

Dünyanın en köklü petrol üreticileri arasında yer alan Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR, 2008 yılında Özelleştirme İdaresi’nden Petkim’i satın alarak Türkiye’de faaliyetlerine başladı. Şu an Türkiye’de en büyük doğrudan dış yatırımcı konumunda olan SOCAR, Petkim’in yanı sıra STAR Rafineri, Petlim Konteyner Terminali, TANAP ve Petkim RES projelerine bugüne kadar yaklaşık 14.2 milyar dolar yatırım yaptı. Tamamlandığında 19.5 milyar doları bulacak yatırımlarıyla Türkiye ekonomisine katkıda bulunmayı ve ülkenin en büyük üretim güçlerinden biri olmayı hedefleyen SOCAR Türkiye, 4.500 kişiye doğrudan istihdam yaratıyor.