Romanya yine Karsan’ı seçti!

Türkiye’nin yerli üreticisi Karsan, Avrupalı belediyelerin ve toplu taşıma filolarının tercihi olmaya devam ediyor. Çeşitlendirdiği ürün gamıyla modern çözümler sunan ve Avrupa’ya yönelik ihracat grafiğindeki istikrarı koruyan Karsan, son olarak Romanya’nın doğusunda yer alan Galati Belediyesi’nden 20 adet Jest+ minibüs siparişi aldı. 2020 yılının Ocak ayı ortasına kadar tamamlanması hedeflenen Jest+ siparişleri, ilk olarak Ekim ayı içerisinde Galati kentinde gerçekleşecek 2 haftalık bir test kullanımı ile start alacak.

Jest+ ile konforlu ve verimli çalışmalar

Sahip olduğu ebatlar ve taşıma kapasitesiyle batı ülkelerinin toplu taşımaya olan bakışını değiştiren Jest minibüs serisinden Romanya’ya teslim edilecek olan dizel Jest+, Euro 6 motoru ve 6 ileri şanzımanıyla mükemmel performans ve yakıt ekonomisi sunarken, LED monitör, 5 kameralı video izleme ve kayıt sistemi, validatör hazırlığı ve GPS filo takip sistemi gibi özellikleriyle güvenli ve konforlu bir çalışma ortamı sağlıyor.

Türkiye’nin öncü otomotiv markası Karsan!

Türk otomotiv sanayinde 50 yılı geride bırakan Karsan, kurulduğu günden bu yana ticari araç segmentinde kendi markası da dahil, dünyanın önde gelen markaları için modern tesislerinde üretim yapıyor. 1981 yılından bu yana ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan'ın Bursa Hasanağa’daki fabrikası tek vardiyada yılda 18 bin 200 araç üretebilecek yapıya sahip. Otomobilden kamyona, minivandan otobüse kadar her türlü aracı üretebilecek esneklikte tasarlanan Hasanağa Fabrikası, Bursa şehir merkezine 30 km uzaklıkta olup, 91 bin metrekaresi kapalı toplam 207 bin metrekarelik bir alan üzerinde yer alıyor.