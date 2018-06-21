MARS LOGİSTİCS’TEN YENİ “LOJİSTİK ÜS”!

Lojistik sektöründeki liderliğini, yaygın hizmet ağı ile sürekli olarak güçlendirme hedefiyle son olarak 2018 yılı Ocak ayında İstanbul Anadolu Yakası Tuzla Tepeören’de hizmet vermeye başlayan yeni depolama merkezi yatırımını gerçekleştiren Mars Logistics’in yeni lojistik üssü “Hadımköy Lojistik Merkezi” faaliyet göstermeye başladı. 70.000 metrekarelik alanda 45.000 metrekarede hizmet verecek olan Mars Logistics Hadımköy lojistik merkezinde antrepo ve depolama hizmetlerinin yanı sıra Stok Takibi, Envanter Yönetimi, Sipariş Yönetimi, Hasarlı / Karantina Stok Yönetimi, Ürün Sayımı, Rezervasyonlu Dağıtım, 7/24 AVM Dağıtımı, Tüm Türkiye’ye Dağıtım Hizmeti, Tersine Lojistik Hizmetleri, Alarm Takma, Hurda ve Iskartaların Ayrılması hizmetleri de verilecek.

Mars Lojistik Uluslararası Taşımacılık Depolama Dağıtım, Mars Hava ve Deniz Kargo, Mars Sigorta ve Mars Logistics S.A.R.L. şirketlerinden oluşan Mars Logistics, faaliyete geçtiği 1989 yılından bu yana farklı taşıma çözümleri ve çevreci iş modelleriyle lojistik sektörüne öncülük ediyor. Dünyanın her noktasına taşımacılık gerçekleştiren Mars Logicstics neredeyse tüm sektörlere hizmet veriyor.

Hadımköy Lojistik Merkezi projesinin kendileri için önemli bir yatırım olduğunu belirten Mars Logistics Tedarik Zinciri Süreçlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Sahillioğlu, “Hizmet ağımızı genişletmek ve organizasyon hızımızı daha da artırmak üzere son olarak Ocak ayında İstanbul Anadolu Yakası Tuzla Tepeören’de 4’üncü lojistik merkezimizi faaliyet geçirmiştik. Yaklaşık 30 Milyon Euro yatırımla devreye aldığımız Hadımköy’deki 70 bin metrekarelik alanda hizmet verecek olan yeni lojistik merkezimiz ise 2018 yılı için planladığımız bir yatırımdı. Bu yatırımlar ile yurtiçi depolama dağıtım ve katma değerli servislerde işlem hacmimizi arttırmayı hedefliyoruz.” dedi.

