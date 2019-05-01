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Mars Logistics’in Akıllı Tırı Bursalı Çocuklar İçin Yola Çıktı

Lojistik sektörünün lider şirketi Mars Logistics’in 2 yıldır yürüttüğü ve 2000’e yakın çocuğa temel trafik eğitimi verdiği “Akıllı Tır Akıllı Çocuklar” projesinin 3. durağı Bursa oldu. İlköğretim çağındaki çocuklara trafik eğitimi vermek üzere yola çıkan Akıllı Tır, 29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında Bursa’nın ilçe ve köylerinde bulunan 10 ilkokulu ziyaret edecek. Şirket gönüllülerinin hayata geçirdiği ve küçük yaşlardaki çocuklara trafik bilincinin aşılanmasını hedefleyen projeye Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü de destek veriyor.

Mars Logistics’in Akıllı Tırı Bursalı Çocuklar İçin Yola Çıktı

Lojistik sektörünün lider şirketi Mars Logistics’in 2 yıldır yürüttüğü ve 2000’e yakın çocuğa temel trafik eğitimi verdiği “Akıllı Tır Akıllı Çocuklar” projesinin 3. durağı Bursa oldu. İlköğretim çağındaki çocuklara trafik eğitimi vermek üzere yola çıkan Akıllı Tır, 29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında Bursa’nın ilçe ve köylerinde bulunan 10 ilkokulu ziyaret edecek. Şirket gönüllülerinin hayata geçirdiği ve küçük yaşlardaki çocuklara trafik bilincinin aşılanmasını hedefleyen projeye Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü de destek veriyor.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 11:28
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Mars Logistics’in Akıllı Tırı Bursalı Çocuklar İçin Yola Çıktı

Her yıl trafik haftasında akıllı tırıyla çocuklar için yola çıkan Mars Logistics’in bu yılki durağı Bursa oldu. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle yürütülecek proje ile hafta boyunca 1000’e yakın çocuğa ulaşılması planlanıyor. Proje kapsamında Bursa’nın ilçe ve köylerinde bulunan 10 ilkokulu ziyaret edecek olan Mars Logistics gönüllüleri; trafik işaretleri, trafikle ilgili bilgi, proje ve ekipmanların yer aldığı akıllı tırda; ilköğretim çağındaki çocukların trafik bilinç seviyelerinin artırılması için çeşitli eğitimler verecek. 

“Mars Logistics olarak ülkemiz için eğitimin önemini biliyor ve yıllardır bu alanda gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk odağındaki çalışmalarımızla katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz.” diyen Mars Logistics Kurumsal İletişim Müdürü Kader Özal yaptığı açıklamada şunları dile getiriyor: “Akıllı Tır, Akıllı Çocuklar’ projesinin trafik eğitimine katkı sunduğuna inanıyor ve her yıl apayrı bir heyecanla hayata geçiriyoruz. Çocuklarımızdaki trafik bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Her yıl farklı bir ilde gerçekleştirdiğimiz projeyi bu yıl Bursa’ya taşıdığımız için heyecanlıyız. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de büyük bir inançla destek verdiği projeyle Bursa’da 1000’e yakın öğrenciye ulaşacağız. Mars Gönüllüleri çocuklarımızla eğlenceli aktiviteler gerçekleştirerek temel trafik bilgilendirme çalışmaları yapacaklar.”

İlk olarak Sakarya başlatılan ve ardından Edirne’deki çocuklara ulaşan projenin 3. ayağının Bursa’da gerçekleştirilmesinden mutluluk duyduklarını söyleyen Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger: “Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çocuklarımıza akıllı tır içerisinde eğlenceli bir şekilde trafik eğitimi verilmesini hedefleyen bu projeye ev sahipliği yapmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Trafik eğitimini küçük yaşlarda verilmesini önemli buluyoruz. Çocuklara büyük bir keyifle eğitim veren Mars Logistics çalışanlarına ve Mars ailesine teşekkür ediyoruz”.

29 Nisan’da Bursa Osmangazi Necdet Coşkunüzer İlkokulu’nda başlayan ‘Akıllı Tır Akıllı Çocuklar’ eğitim projesi kapsamında Mars Logistics’in akıllı tırı 3 Mayıs Cuma gününe kadar Bursa’da olacak.  Bu süre içerisinde; Ormankadı İlkokulu (Mustafakemalpaşa), Yeşilova İlkokulu (Mustafakemalpaşa), Tepecik Şehit Ali Üzel İlkokulu (Mustafakemalpaşa), Ovaazatlı İlkokulu (Mustafakemalpaşa), Karakoca İlkokulu (Karacabey), Şehit Bilal Kanat İlkokulu (Karacabey), Seyran İlkokulu (Karacabey), Çayönü İlkokulu (Mudanya) ve Hasköy İlkokulu (Mudanya) ziyaret edilerek öğrencilere trafik eğitimleri verilecek.

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