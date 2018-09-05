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KUMPORT RO-RO TAŞIMACILIĞINDA BÜYÜYOR

Lojistik şirketlerine ve ihracat yapan firmalara maliyetler açısından tasarruf sağlayan Ro-Ro taşımacılığına ilgi giderek artıyor. Türkiye’nin en büyük üç limanından biri olan Kumport, Ambarlı – Bandırma güzergahına iki yeni servisi ekleyerek Ro-Ro taşımacılığında hedef büyütüyor.

KUMPORT RO-RO TAŞIMACILIĞINDA BÜYÜYOR

Lojistik şirketlerine ve ihracat yapan firmalara maliyetler açısından tasarruf sağlayan Ro-Ro taşımacılığına ilgi giderek artıyor. Türkiye’nin en büyük üç limanından biri olan Kumport, Ambarlı – Bandırma güzergahına iki yeni servisi ekleyerek Ro-Ro taşımacılığında hedef büyütüyor.

05 Eylül 2018 Çarşamba 16:49
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KUMPORT RO-RO TAŞIMACILIĞINDA BÜYÜYOR

Karayolu taşımacılığında akaryakıt fiyatlarındaki artıştan etkilenen firmalar, yükselen maliyetlerin bir kısmını Ro-Ro taşımacılığı sayesinde önlüyor. Firmaların deniz yolu taşımacılığına yönelmesiyle 2018’de yıl sonuna kadar Ambarlı-Bandırma arasında 210 binin üzerinde aracın Ro-Ro ile taşınması bekleniyor. Ro-Ro taşımacılığı yapan şirketlerin sefer sayılarını artırmasıyla Kumport da Ro-Ro modelindeki iş hacmini büyütüyor. Kabotaj ve gümrüklü iskelelerde Ro-Ro rampası bulunan Kumport, yaklaşık 20 yıldır binlerce aracın karaya ulaşmasına aracılık ediyor. Günlük sefer sayısını altıya çıkaran Kumport, aynı zamanda trafikteki araç sayısının azaltılmasına da katkı sağlayacak.  

Dökme yük taşıyan gemiler Ro-Ro’ya dönecek
Taşımacılık maliyetleri göz önüne alındığında Ro-Ro’nun önünün açıldığını söyleyen Kumport CEO’su Özgür Soy, ‘’Günümüzde Ro-Ro taşımacılığı ile limanlardaki elleçleme süreleri önemli ölçüde kısaldığını söyleyebiliriz. Bu durum da beraberinde birçok faydayı getiriyor. Bunlardan en önemlisi firmaların liman masraflarından tasarruf sağlaması yönünde. Ro-Ro taşımacılığı ile aynı zamanda taşınan yük, kötü hava koşullarından etkilenmiyor. Özellikle Marmara bölgesi içinde kara yoluyla taşınan bazı ürünlerin orta vadede Ro-Ro taşımacılığı kullanılarak taşınacağını kullanacağını öngörüyoruz’’ dedi.
Ro-Ro taşımacılığının Türkiye’deki durumunu değerlendiren Soy, “Türkiye’de resmi rakamlara baktığımızda 2017 yılında yaklaşık 215 bin tekerlekli aracın deniz yolu ile taşındığını görüyoruz. Ro-Ro taşımacılığını doğru yatırımlar ve desteklerle artırmak mümkün. Yıl sonu itibariyle araç taşıma hacminin, geçen yıla göre yüzde 5 oranında artış göstermesiyle Marmara Havzası’nda 2 milyonu geçmesini bekliyoruz’’ diye konuştu.
Kuzey ve Güney Marmara güzergahındaki Ro-Ro taşımacılığının tercih edilme oranının da yüzde 50 seviyelerinde olduğunu söyleyen Özgür Soy, yapılacak yatırımlar ve düzenlemelerle birlikte bu oranın artacağını sözlerine ekledi.  
 

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