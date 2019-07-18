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IVECO’dan Fırat Nakliyat’a 3 adet stralis çekici teslimatı

IVECO’nun İstanbul Anadolu yakası yetkili satıcısı IVECO Otomotiv satışını gerçekleştirdiği 3 adet Stralis AT440S46 T/P Retardırlı ve ADRli çekiciyi Fırat Uluslararası Nakliyat firmasına törenle teslim etti.

IVECO’dan Fırat Nakliyat’a 3 adet stralis çekici teslimatı

IVECO’nun İstanbul Anadolu yakası yetkili satıcısı IVECO Otomotiv satışını gerçekleştirdiği 3 adet Stralis AT440S46 T/P Retardırlı ve ADRli çekiciyi Fırat Uluslararası Nakliyat firmasına törenle teslim etti.

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:44
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IVECO’dan Fırat Nakliyat’a 3 adet stralis çekici teslimatı

Teslimat törenine firma sahiplerinden  Osman Gümüş, Filo Yönetim Müdürü İsa Akıncı, IVECO Türkiye Bölge Satış Müdürü Yusuf Pekel ,IVECO Otomotiv Satış Müdürü Korhan Yeşil ve IVECO Otomotiv Bölge Satış Yetkilisi Mete Geçör katıldılar.

Firma yetkilileri, özellikle garanti şartlarının kapsamı ve Toplam Sahip Olma Maliyeti(TCO) konusunda sınıfının en iyilerinden birisi olması sebebiyle IVECO markasını tercih ettiklerini dile getirdiler.

Törende bir konuşma yapan Yusuf Pekel, Fırat Uluslararası Taşımacılık ile gerçekleşen işbirliğinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

STRLIS :TOPLAM SAHİP OLMA MALİYETİ(TCO2) ŞAMPİYONU

Stralis’in odaklandığı enerji yönetimi her türlü görevde ve her türlü güzergâhta toplam sahip olma maliyetinde belirgin bir düşüş sağlıyor. Yeni motorlar sürtünmeyi azaltmak ve rölantide belli bir süreden sonra motoru kapatarak enerji tasarrufu sağlamak üzere gözden geçiriliyor.

Tek redüksiyonlu arka aks, vites geometrisini geliştiriyor, sürtünmeyi azaltıyor, yakıt tüketimini optimize ediyor. Bu özellikler önceki modelle karşılaştırıldığında yakıt tasarrufunda çift haneli bir gelişme anlamına geliyor.

Stralis’te kullanılan yeni nesil 12 ileri HI-TRONIX otomatik vites, ZF ile birlikte geliştirildi. Kategorisindeki teknolojik ilerlemenin ön saflarında yer alan vites, çarpıcı biçimde dayanıklılığını artırırken maliyetleri de düşürüyor. HI-TRONIX, vites geçiş süresini yüzde 10 azaltarak önceki nesle göre iki kat daha hızlı geçiş gerçekleştiriyor. 1.6 milyon kilometreye kadar dayanıklı, gürültünün 6 desibel azaltılmasıyla gece görevleri için ideal olan, sınıfının en iyi tork-kütle oranına sahip şanzıman aynı zamanda modüler ve servis dostu yapısıyla bakım masraflarını düşürüyor ve kolaylaştırıyor.

Verimliliği artırmak ve dayanıklılık adına arka süspansiyon tamamen yeniden tasarlanıyor. Yeni tasarım daha hafif ve performansı koruyor. Hafiflik, 45 kilo daha fazla yükleme kapasitesi anlamına geliyor. Tüm metalik yüzeylerin işleme tabi tutulmasıyla aşınmaya karşı yüksek dayanıklılık sağlanırken bakım masrafları düşürülüyor.

Son Güncelleme: 18.07.2019 15:48
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