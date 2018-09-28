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IVECO ve CIFA biyoCNG kamyonunu tanıttı

IVECO ve CIFA biyoCNG kamyonunu tanıttı

28 Eylül 2018 Cuma 11:23
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IVECO ve CIFA biyoCNG kamyonunu tanıttı

IVECO ve CIFA, 2018 IAA Ticari Araçlar (IAA) fuarında IVECO’nun Dizelsiz/Düşük Emisyonlu standında sektördeki bir ilkle çığır açıyor: Şehir içi inşaat şantiyeleri için ideal olan %100 sıfır Dizel çözümü sunan CIFA elektrikli beton mikserle donatılmış benzersiz 400 hp Stralis X-WAY Natural Power.

Araç biyoCNG ile çalışıyor ve CIFA tarafından geliştirilen Energya hibrit beton mikseriyle donatılmıştır. Mikser, lityum aküden enerji alan bir elektrikli motorla çalıştırılır. Ayrıca, kamyon yavaşlarken enerjisini geri kazanan Kinetik Enerji Kurtarma Sistemine sahiptir. Energya beton mikserinin elektrikli motoruyla birleşen Stralis X-Way NP’nin biyoCNG motoru son derece düşük CO2 emisyonları ve ekstra sessiz çalışma sunuyor. 

Kamyon, sınıfının en iyisi kantar ağırlığıyla sektördeki en iyi taşıma yükünü sunmak üzere beton mikseri uygulamaları için özel olarak geliştirilmiş Stralis X-WAY NP’dir. CIFA Energya hibrit eklenti beton mikseriyle donatılan ve biyoCNG ile çalışan bu araç, IVECO’nun %100 dizelsiz taşımacılık sağlama çözümünün göstergesidir.

IVECO, IAA fuarında önde gelen Avrupa taşımacılık operatörü Transports Perrenot’un temsilcilerine ilk beş Stralis X-WAY NP elektrikli beton mikser kamyonun teslimi için standında resmi bir tören gerçekleştirdi.
 

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