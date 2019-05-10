İTT LOGISTICS’ten dünyanın en modern tank yıkama tesisi

İTT Logistics, 25 milyon TL’lik yatırımla dünyanın en modern tank yıkama tesisini Kocaeli Dilovası’nda hizmete açtı. İTT Logistics’in Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük tank yıkama tesisinin açılışına İTT Logistics Kurucu Başkanı Tekin Öztanık ve İTT Logistics Kurucu Başkanı Didem Öztanık’ın yanısıra basın mensupları ile çok sayıda davetli katıldı.

İTT Logistics’in Kocaeli Dilovası’nda hizmete açtığı ve 7 bin 500 metrekare alanda kurulu tesis 6 ayda tamamlandı. 3 adet kimyasal tank yakıma peronu ve bir adet gıda tankı yıkama peronunun bulunduğu tesis, günlük 200 tank ve 750 IBC yıkama kapasitesine sahip. Tesiste, 4 adet kimyasal tank ve tanker yıkama peronu, 1 adet yıkama peronu ve aynı anda 8 adet IBC yıkama ünitesinin eş zamanlı hizmet verebiliyor. Tesiste ayrıca hassas ürünler için sıcak su ünitesi de mevcut.

TEKİN ÖZTANIK: AVRUPA’NIN EN BÜYÜK TESİSİNİ AÇTIK

Açılışta konuşan İTT Logistics Kurucu Başkanı Tekin Öztanık, Kocaeli Dilovası’nda hizmete açtıkları tesisle sektördeki önemli bir boşluğu doldurduklarını kaydetti. ITT Global fikrinin, global bakış açısının bir meyvesi olduğunu ifade eden Tekin Öztanık, “ITT Global, sahip olduğumuz hizmet kalitesi, yatırım büyüklüğü, teknolojik donanımı, ayrıcalıklı özellikleri ile sektörde aranılan bir hizmet merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek. 6 ay gibi kısa bir süre içinde planlanıp, projelendirilip hayata geçirilen ITT Global’in yatırım büyüklüğü 25 milyon TL civarında. Tesisimiz 7 bin 500 metrekare arazi üzerinde, bin 500 metrekare kapalı alana sahip. Dolayısıyla Avrupa’nın en büyük tesisi” diye konuştu.

“TESİS YÜZDE 100 OTOMASYON SİSTEMİYLE HİZMET VERECEK”

İTT Logistics Kurucu Başkanı Didem Öztanık ise hizmete açtıkları tesiste ilk ay sadece kendi tanklarını yıkayacaklarını, böylece oluşabilecek sorunların önüne geçmeyi hedeflediklerini kaydetti. Tesisin SQS denetlemesini yüzde 99 gibi rekor bir puanla geçtiğini belirten Didem Öztanık, “Eğer siz SQS testini geçemezseniz sizin burada yıkadığınız hiçbir araç yurtdışına çıkamaz. SQS denetleme sistemi 2019 yılında değişti ve bunu dünyada geçen ilk firma İTT Logistics. Hizmete açtığımız tesis, uluslararası platformda bir tesis. Sadece Türkiye içindeki ihtiyaca hizmet vermek için bu yatırımı yapmadık. Tesis yüzde 100 otomasyon sistemiyle hizmet verecek” şeklinde konuştu.

“ÇİĞ SÜT İHRACATI KOLAYLAŞACAK”

Didem Öztanık, tesiste gıda tanklarının uluslararası kalitede yıkanacağını da söyleyerek, “Böylece Türk nakliyecileri süt dahil bütün gıda ürünlerini taşıyabilecekler. Çiğ süt ihracatının önünü açmış olacağız. Yatırımlarımız bu tesis ile bitmiyor. Eylül ayında bir tesis daha açacağız. Bu tesiste de tamamen tank konteyner elleçleme alanı oluşturacağız” dedi.