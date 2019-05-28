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Genç Tur filosunu Krone konteyner taşıyıcılarla taçlandırdı

Avrupa’nın ve Türkiye’nin lider treyler üreticilerinden Krone, Tire fabrikasında düzenlenen teslimat töreninde İstanbul’un Çatalca ilçesi merkezli Genç Tur’a 10 adet Box Liner teslimatı gerçekleştirdi. Krone’nin konteyner taşıyıcı bu modeliyle aynı zamanda swap-body taşıması da yapılabiliyor.

Genç Tur filosunu Krone konteyner taşıyıcılarla taçlandırdı

Avrupa’nın ve Türkiye’nin lider treyler üreticilerinden Krone, Tire fabrikasında düzenlenen teslimat töreninde İstanbul’un Çatalca ilçesi merkezli Genç Tur’a 10 adet Box Liner teslimatı gerçekleştirdi. Krone’nin konteyner taşıyıcı bu modeliyle aynı zamanda swap-body taşıması da yapılabiliyor.

28 Mayıs 2019 Salı 14:50
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Genç Tur filosunu Krone konteyner taşıyıcılarla taçlandırdı

Krone’nin Tire fabrikasında gerçekleştirilen teslimat törenine Krone Türkiye Satış Müdürü Ömürden Özacar, Krone’nin Bölge Satış Yöneticisi Erkan Şenyurt, Krone’nin Satış Koordinasyon Müdür Yardımcısı Tolga Erdinç ve Genç Tur firması Genel Müdürleri Erdinç Hasanov ile Şehri Hatipoğlu katıldılar. Genç Tur yetkililerine Krone’nin göz bebeği olan Tire fabrikasının da gezdirildiği tören sonunda Krone Türkiye Satış Müdürü Ömürden Özacar firma yetkililerine bir plaket takdim etti.

Teslimat töreninin ardından verdiği demecinde geçtiğimiz yılın Kasım ayında Logitrans fuarında tanıttıkları bu model ile uluslararası nakliyecilere gelişmiş bir çözüm modeli sunduklarının altını çizen Ömürden Özacar, “Genç Tur bizim uzun yıllardır işbirliğinde olduğumuz çok önemli bir firmamız. Bugün teslimatını gerçekleştirdiğimiz bu treylerle 20’lik, 40’lık ve 45’lik konteynerlere ek olarak swap-body taşımasını da gerçekleştirebilecekler. Türkiye’den ağırlıklı olarak Avrupa’ya kendi demiryolu hatlarıyla taşımacılık yapıyorlar. İşlerini oldukça profesyonel yaptıklarını ve satın alma kararlarında maksimum titizlikle hareket ettiklerini çok yakından biliyoruz. Aynı özeni biz de Tire fabrikamızda ürettiğimiz araçlara gösteriyoruz. Bugün hem 10 adet Box Liner’ı teslim ettik hem de Krone kalitesini üreten bu fabrikayı gezdirme fırsatı bulduk. Kendilerine bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

Genç Tur Genel Müdürü Erdinç Hasanov ise yaptığı açıklamada, “Genç Tur adına Krone’ye teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bizim için bu opearsyonda baştan sona çözüm ortağı oldular. Krone Used markasıyla eski treylerimizi takasa alıp bize takas desteği sağladılar. Bunlara ek olarak Krone’nin hem Avrupa genelindeki hem de Türkiye’deki gelişmiş servis ağını çok yakından biliyoruz. Genç Tur olarak kaliteye çok önem veriyoruz. Kaliteli ve uzun ömürlü bir filoya sahibiz. Tüm bunları birlikte düşündüğümüzde kararımızı bu şekilde vermemizin sürpriz olmadığını görebilirsiniz. Hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

Tire fabrikasında 2012 senesinden beri üretimini sürdüren ve Türk nakliyecisiyle olan ilişkisini sağlamlaştıran Krone, kullanıcılarına üst düzey kaliteye daha uygun fiyatla ve cazip ödeme seçenekleriyle erişme imkanı sunuyor.

ERKAN ŞENYURT - ERDİNÇ HASANOV - ÖMÜRDEN ÖZACAR - ŞEHRİ HATİPOĞLU - TOLGA ERDİNÇ

Son Güncelleme: 28.05.2019 15:08
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