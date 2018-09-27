Geleceğin lojistiği zirvesi iş dünyasına umut verdi

141 firmadan 274 temsilcinin katıldığı ve tüm gün süren zirvede 2 ana konuşmacı, 14 panelist katılımcılarla buluştu. Uluslararası yük platformu Trans.Eu’nun “ANA SPONSOR”, her geçen gün büyüyen Turkish Cargo’nun “ALTIN SPONSOR”, Türk iş dünyasına liderlik eden sivil toplum kuruluşlarından İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) “GÜMÜŞ SPONSOR” olarak desteklediği zirve tüm iş dünyasına umut verdi.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD tarafından gerçekleştirilen ‘Geleceğin Lojistiği Zirvesi' hem lojistik sektöründen hem de Türk ekonomi dünyasının öncü kuruluşlarından ilgi gördü. Elite World Europe Otel düzenlenen zirvede lojistik sektörü temsilcilerinin yanı sıra tedarik zinciri yönetenlerden üreticilere, ithalat ve ihracat firmalarından dış ticaret firmalarına, yazılım ve teknoloji firmalarından sigorta şirketlerine kadar birçok farklı sektörden temsilci bir araya geldi. Lojistik sektörünün geleceğine ışık tutan zirvede e-dünyada sektörleri bekleyen yeni iş modelleri ve iş yapış şekilleri değerlendirildi. Ülke ekonomisinde zorlu bir dönemden geçen iş dünyası temsilcileri zirveden umutlu ayrıldı.

‘GELECEK' GÜNDEMİMİZDE ÖNCELİKLİ MADDELER ARASINDA YER ALIYOR

Mert ve Sunny Rusçuklu'nun sunumlarıyla keyifli bir başlangıç yapılan zirvede ilk olarak UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener katılımcılar ile buluştu. UTİKAD Başkanı Eldener; “Geleceğin Lojistiği Zirvesi UTİKAD tarafından bu yıl ilk kez düzenleniyor. Ve ne mutlu bize ki böyle bir ilgi görüyor… Dünya değişiyor, teknoloji hızla ilerliyor. Bu önlenemez hızlı değişim her sektörü olduğu gibi lojistik sektörünü de kökünden sarsıyor. Bizleri hem birey olarak hem de profesyonel hayatımızda yenilenmeye ve geleceğe daha farklı perspektiflerden bakmaya zorluyor.

UTİKAD olarak bu değişimi yaklaşık 3 yıldır yakından takip ediyoruz. Her platformda yenilikleri, gelişmeleri ve geleceğin bizi çok kuvvetli bir değişime zorlayacağını belirtiyoruz. Hemen her toplantımızda gündemimizin öncelikli maddeleri arasında ‘GELECEK' yer alıyor. Bizler geleceğe ümitle bakıyoruz. Yeniliklere açığız… İşte bu noktada bizler gibi geleceğe ümitle bakanları, gelecekteki fırsatları aktarabilecek isimlerle buluşturmak istedik” diye konuştu.

UFUK TARHAN VE ‘GELECEK İLE GELENLER'

Başkan Eldener'in ardından Geleceğin Lojistiği Zirvesi'nin ilk ana konuşmacısı Futurist-Ekonomist Ufuk Tarhan, ‘Gelecek İle Gelenler' başlıklı konuşması ile profesyonel ve özel yaşamı belirleyecek gelecek senaryolarını anlattı. Blockchain üzerine sıra dışı ve iddialı saptamaları ile dikkat çeken Tarhan, reel sektörler ve lojistik sektörünün geleceğine dair öngörülerini de katılımcılarla paylaştı.



BLOCKCAHIN İLE OYUNDA NASIL KALINIR?

Zirvenin ilk yarısında; ‘Blockchain ile Oyunda Kal' panelinde Frankfurt School Blockchain Center Türkiye Müdürü Dr. Kadri Bahşi, Chainstep GmbH Kurucusu Frank Bolten ve Further Network Kurucu Ortağı Kadir Özgür Oğuz, blockchain teknolojisinin lojistik sektörü ve tedarik zincirindeki uygulamalarını ve etkilerini katılımcılara anlattı.

TRANS.EU'DAN YAPAY ZEKA TEMELLİ YENİ HİZMET

Zirvenin Ana Sponsoru Trans.Eu Doğu Avrupa ve Avrasya Group Direktörü Ege Özsaygılı Lojistikte Yeni Dönem başlıklı İnovatif Yatırım sunumunda katılımcılar ile buluştu. Özsaygılı, Trans.Eu'nun çalışma prensipleri ve yapay zeka temelli yeni hizmetlerini detaylı olarak katılımcılar ile paylaştı.

UTİKAD Başkanı Emre Eldener'in moderatörlüğünde gerçekleşen ‘Lojistiği Geleceğe Uyarlamak' panelinde Trans.Eu Doğu Avrupa ve Avrasya Group Direktörü Ege Özsaygılı ile Turkish Cargo Müşteri İlişkileri Başkan Yardımcısı Ahmet Kaya, sektördeki son gelişmeleri ve geleceğe yansımalarını aktardı.

KÜRESEL ISINMANIN LOJİSTİĞE ETKİLERİ

‘Dünya Isınırken Rotalar Değişiyor' konulu panelde ise Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Başkanı ve İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman ve Piri Reis Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Uzak Yol Kaptanı Barbaros Büyüksağnak, iklim değişiminin lojistik sektörüne olası etkilerini değerlendirdi.

Katılımcıların zirve kapsamında yer alan Trans.Eu, Turkish Cargo, ECB Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş., Shipco Transport Uluslararası Nakliyat Ltd. Şti., Xinerji Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. ve TEDAR'a ait stantları da ziyaret etme fırsatı bulduğu öğle yemeğinin arasının ardından zirvenin ikinci bölümüne geçildi.

ALİ RIZA ERSOY İLE DEĞİŞİMİ YAKALA

Zirvenin öğleden sonraki ikinci bölümünün ana konuşmacısı ION Akademi Kurucusu Ali Rıza Ersoy, özellikle profesyonel hayatlarda etkisi fazlasıyla hissedilmeye başlanan Endüstri 4.0'ın lojistiğe etkilerini keyifli bir sunum eşliğinde katılımcılara aktardı. Ersoy, ‘Değişimi Yakala: Endüstri 4.0' başlıklı konuşması ile sektörlere yön verecek eğilimleri ortaya koydu.

Ali Rıza Ersoy'un ardından sahneye çıkan Turkish Cargo Kargo Ürün Geliştirme Uzmanı İbrahim Sipahi, İnovatif Yatırım sunumunda Havayolu Perspektifinden e-Ticaret ve İnovasyon konusunu gündeme taşıdı.

TEDARİK ZİNCİRİNİN LOJİSTİK SEKTÖRÜNDEN BEKLENTİLERİ

TEDAR tarafından düzenlenen Dijitalleşen Dünyanın Getirdikleri, Beklentiler ve İnsan panelinde tedarik zinciri yöneticileri panelist olarak yer aldı. Siemens Tedarik Zinciri Yönetimi Direktörü ve TEDAR Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Günal, Borusan Holding Satınalma Direktörü ve TEDAR Yönetim Kurulu Üyesi Funda Öztürk ile BSH Ev Aletleri A.Ş. Lojistik Başkan Yardımcısı (T-MEA-CIS Bölgesi) ve TEDAR Yönetim Kurulu Üyesi Tolgay Nur, tedarik zincirinin lojistik sektöründen beklentilerini masaya yatırdı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ MODELLERİ NELER OLACAK?

Gelecek senaryolarının oluşturulması çerçevesinde önemli bir yere sahip olan ‘sürdürülebilirlik' kavramı çerçevesinde oluşturulan ‘Geleceğin Sürdürülebilir İş Modelleri' panelinde Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi Semra Sevinç, Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi, Sürdürülebilir İş ve İletişim Direktörü Ebru Şenel Erim ve CHEP Türkiye ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Şafak Aktekin bir araya geldi. Günümüzün iş



modellerinin geleceğe uyarlanması ile ilgili ipuçlarının verildiği panelde örnek iş modelleri üzerinden verimli öngörüler ortaya konuldu.

FORWARDERLİK NASIL ŞEKİLLENECEK?

Zirvenin son paneli ise UTİKAD Genel Müdürü Cavit Uğur tarafından gerçekleştirildi. Forwarderlık mesleğinin geleceğini ve geleceğin forwarderlarının nasıl şekilleneceğini detaylı olarak anlatan Uğur; “Mesleğimiz uzun yıllar değişerek, zamana ve teknolojik devrimlere uyum sağlayarak var olmaya devam edecek” diye konuştu.

Farklı sektör temsilcileri kadar medya mensuplarının da ilgi gösterdiği zirve, aile fotoğrafının çekilmesinin ardından son buldu. Katılımcıların da umutla ayrıldığı, geleceğe vizyoner bir bakış getiren ve teknolojik gelişmelerin sektöre etkileri hakkında farkındalık yaratan UTİKAD Zirve önümüzdeki yıl da farklı temalar ve konuşmacılarla tekrarlanacak.