EKOL, MERCEDES-BENZ ACTROS ÇEKİCİLERLE FİLOSUNU GÜÇLENDİRDİ

Son teknolojiye sahip Euro 6 motorlu çevre ve sürücü dostu 150 adet Mercedes-Benz Actros 1845 LSnRL 4X2 model çekici Ekol filosuna katıldı. Ekol’ün filosunda bulunan yaklaşık 2.000 çekicinin tamamına yakınını Mercedes- Benz markalı araçlar oluşturuyor.

5 bin 500 araçlık öz mal yatırımı ile Avrupa’nın en büyük lojistik filolarından birine sahip olan Ekol’ün gerçekleştirdiği yatırım hakkında değerlendirmelerde bulunan Ekol Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul “Filomuzu güçlendirirken tercihimizi 10 yıl öncesinde iş ortaklığına başladığımız, çok iyi tanıdığımız ve deneyimleyerek güvendiğimiz Mercedes-Benz’den yana kullanıyoruz. Bu 150 adetlik teslimat ile birlikte 2000’e yakın çekicinin bulunduğu araç parkımızdaki çekicilerin yüzde doksanı Mercedes-Benz marka oldu. Ekol Lojistik olarak Mercedes-Benz markası ile ilişkimizi yalnızca araç yatırımlarımız ile değil; aynı zamanda 2008 yılından bu yana markanın otomotiv parçalarını Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki fabrikalarına taşıyarak devam ettiriyoruz. Mercedes-Benz Türk’le uzun yıllardır süregelen bu güzel iş ortaklığımızın devamını temenni ediyoruz.” diye konuştu.

Ekol Satınalma ve Yatırımlar Genel Müdürü Levent Demir ise “150 adet Mercedes-Benz Actros 1845 LSnRL aracı filomuza dâhil etme sebeplerimiz arasında Mercedes-Benz Türk’e duyduğumuz güvene ek olarak; araçların Türkiye’de üretiliyor olması, yakıt tüketimlerinin düşük olması, çevre dostu olması, kolay kullanım ve sürüş sunması, markanın sahip olduğu yaygın yurtiçi ve yurtdışı servis ağı, sundukları bakım anlaşmalarının kapsamı ve uygulama kolaylığı, bakım onarım konusundaki esneklikleri ve yerinde hizmet anlayışı ile zamana karşı yarışan bizlere operasyonel hız katmaları bulunuyor.” dedi.

Gerçekleştirilen törende tamamı Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası üretimi olan araçların öne çıkan özelliklerine vurgu yapan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün konuşmasında: “Ekol Lojistik’e bugün 150 adet Mercedes-Benz yıldızlı Actros 1845 LSnRL aracımızı teslim etmekten ve siz kıymetli misafirlerimizi kendi evimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kusursuz hizmet anlayışı ile sektörde adından söz ettiren Ekol Lojistik ile iş ortaklığımız 2008 yılında başladı. Bu 10 yılı aşkın süredir devam eden istikrarlı iş ortaklığımız süresince Mercedes-Benz Türk olarak Ekol Lojistik’e pek çok teslimat gerçekleştirdik ve bugün bu kıymetli iş ortaklığını tam 150 adet Actros 1845 LSnRL teslimatı ile taçlandırıyoruz. Actros araçlarımızı 1986 yılında Anadolu’nun bağrında, Aksaray’da kurduğumuz Kamyon Fabrikamızda global Mercedes-Benz standartlarında 2010 yılından beri yerli olarak hem yurtiçi pazarı hem de yurtdışı pazarı için üretiyoruz. Sahip olduğumuz 10 yıllık iş ortaklığımız ve bu iş ortaklığına yakışır kalite ve donanımlara sahip araçların kendilerinin filosunda bulunması bizleri son derece gururlandırıyor. Tercihlerini yine Mercedes-Benz Türk’ten yana kullandıkları için Ekol Lojistik yetkililerine teşekkür eder; araçlarının hayırlı olmasını ve bol kazanç getirmesini dilerim. Ayrıca bu teslimatta emeği geçen tüm ekibime ve Gülsoy Otomotiv Anadolu Şube’ye, kredilendirilmesinde ise emeği olan Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e teşekkür ederim.” dedi.



Mercedes-Benz Yetkili Bayii Gülsoy Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Emre Gülsoy ise törende yaptığı konuşmada; “Gülsoy Otomotiv olarak, bugün teslimatı için bir araya geldiğimiz 150 adet aracın satışının gerçekleşmesinde katkımız olduğu için son derece mutlu ve gururluyuz. Bugün baktığınızda, müşterilerimizin ihtiyaçlarının tümünü karşılayacak bir Mercedes-Benz marka araç bulmak mümkün. Ekol Lojistik’i buluşturduğumuz Mercedes-Benz Actros 1845 LSnRL araçlarımız sahip olduğu Euro 6 motor ve bununla uyumlu şanzıman ile aksıyla önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlarken, hem yol performansı hem de 120.000 km’ye çıkan bakım aralıkları ve % 20 oranında düşen bakım maliyeti avantajları ile ticari performansıyla öne çıkıyor. Tüm bunlara ek olarak konfor, güvenlik ve tasarımıyla ağır vasıta kullanıcılarının ihtiyaçlarına yanıt verirken aynı zamanda yüksek ikinci el satış değeri de sunuyor. İlk tercihini 2008 yılında Mercedes-Benz Türk’ten yana kullanan Ekol Lojistik’e periyodik bakımları, aşıntı parçaları ve uzatılmış garantiyi kapsayan tam paket servis sözleşmesi ile teslim ettiğimiz araçlarının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

