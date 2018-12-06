Askılı tekstil ve perakende taşımacılığı

Temel ihtiyaçlarımızdan biride giyinmektir. Giyinmek tarih öncesinde çevre koşullarından korunmak olarak kullanılır­ken, medeniyetin başlaması ile birlikte korunmak yanında, güzel görünmek, statü kazanmak, temiz olmak, bir grubun tem­silcisi olmak gibi nedenlerle de yapılmaya başlanmıştır. Hazır giyim sektörü terzi usu­lü, sipariş üzerine üretimden ayrılmış ve farklı bedenler için seri giysiler üretmeye başlamıştır. Seri üretimin getirdiği maliyet avantajı ile konfeksiyon yani hazır giyim sektörü oluşmuş ve hızla küresel hale gel­miştir. Hazır giyim, dünya endüstrisinde çok büyük ve vazgeçilemez bir sektördür. Hazır giyim üreticilerinin yarattığı moda değişimleri ile bu sektöre hız ve dinamizm kazandırılmaktadır. Geçmişte mevsimlerle değişen moda artık aylar hatta haftalarla değişime uğramakta ve ürün hareketlerini, depolanmasını, dağıtımını, teşhirini ve sa­tışını hızlandırmaktadır.

Hız işin, kritik noktasıdır. Üretilen mal­lar, arkadan yeni modellerin gelmesi ne­deniyle üretildikleri fabrikalardan bekle­tildikleri depolara, satıldıkları mağazalara doğru zamanda ve en hızlı şekilde ulaştı­rılmalıdır.

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