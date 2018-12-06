Askılı tekstil ve perakende taşımacılığı

Temel ihtiyaçlarımızdan biride giyinmektir. Giyinmek tarih öncesinde çevre koşullarından korunmak olarak kullanılırken, medeniyetin başlaması ile birlikte korunmak yanında, güzel görünmek, statü kazanmak, temiz olmak, bir grubun temsilcisi olmak gibi nedenlerle de yapılmaya başlanmıştır. Hazır giyim sektörü terzi usulü, sipariş üzerine üretimden ayrılmış ve farklı bedenler için seri giysiler üretmeye başlamıştır. Seri üretimin getirdiği maliyet avantajı ile konfeksiyon yani hazır giyim sektörü oluşmuş ve hızla küresel hale gelmiştir. Hazır giyim, dünya endüstrisinde çok büyük ve vazgeçilemez bir sektördür. Hazır giyim üreticilerinin yarattığı moda değişimleri ile bu sektöre hız ve dinamizm kazandırılmaktadır. Geçmişte mevsimlerle değişen moda artık aylar hatta haftalarla değişime uğramakta ve ürün hareketlerini, depolanmasını, dağıtımını, teşhirini ve satışını hızlandırmaktadır.
Hız işin, kritik noktasıdır. Üretilen mallar, arkadan yeni modellerin gelmesi nedeniyle üretildikleri fabrikalardan bekletildikleri depolara, satıldıkları mağazalara doğru zamanda ve en hızlı şekilde ulaştırılmalıdır.