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Alışan Lojistik’e bir ödül de Shell’den

Türkiye pazarının en önde gelen lojistik hizmet sağlayıcılarından biri olan ve kısa sürede hızlı tüketim malları ve kimyevi maddeler lojistiği alanında pazar lideri olmayı başaran Alışan Lojistik, ödüllerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Alışan Lojistik sürücüsü Samet Deveci, küresel enerji ve petrokimya şirketi Shell’in düzenlediği “Dünyada Yılın Sürücüsü Ödülleri”nde Avrupa ve Afrika Bölgesi Yılın Sürücüsü seçildi.

Alışan Lojistik’e bir ödül de Shell’den

Türkiye pazarının en önde gelen lojistik hizmet sağlayıcılarından biri olan ve kısa sürede hızlı tüketim malları ve kimyevi maddeler lojistiği alanında pazar lideri olmayı başaran Alışan Lojistik, ödüllerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Alışan Lojistik sürücüsü Samet Deveci, küresel enerji ve petrokimya şirketi Shell’in düzenlediği “Dünyada Yılın Sürücüsü Ödülleri”nde Avrupa ve Afrika Bölgesi Yılın Sürücüsü seçildi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:27
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Alışan Lojistik’e bir ödül de Shell’den

Lojistik sektörün lider kuruluşlarından Alışan Lojistik, kazandığı ödüllerle sektördeki öncü konumunu sürdürmeye devam ediyor. Shell tarafından organize edilen “Dünyada Yılın Sürücüsü Ödülleri”nde Alışan Lojistik sürücüsü Samet Deveci, Alışan Lojistik SEÇK Departmanının yaptığı başvuru neticesinde Avrupa ve Afrika Bölgesi Yılın Sürücüsü seçildi.

Alışan Lojistik Likit Nakliye Departmanı bünyesinde görev yapan sürücü Samet Deveci, aynı zamanda Shell operasyonlarında 2 yıldır ülke çapında ödül alıyor. Deveci, geçtiğimiz yıl içerisinde çalıştığı operasyonda güvenliği artırıcı önerileriyle ve kaza önleyici inisiyatif alarak gösterdiği yüksek bilinçle dikkat çekerek bu ödüle layık görüldü. Kurulduğu günden itibaren sürekli büyümeyi ve gelişmeyi hedefleyen Alışan Lojistik, uluslararası taşımacılıkla başlayan yolculuğunda, bünyesine farklı alanlarda çözümler üretebilen şirketleri ve hizmetleri de katarak bu hedefini gerçekleştirmeye devam ediyor.

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