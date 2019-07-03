Alışan Lojistik’e bir ödül de Shell’den

Lojistik sektörün lider kuruluşlarından Alışan Lojistik, kazandığı ödüllerle sektördeki öncü konumunu sürdürmeye devam ediyor. Shell tarafından organize edilen “Dünyada Yılın Sürücüsü Ödülleri”nde Alışan Lojistik sürücüsü Samet Deveci, Alışan Lojistik SEÇK Departmanının yaptığı başvuru neticesinde Avrupa ve Afrika Bölgesi Yılın Sürücüsü seçildi.

Alışan Lojistik Likit Nakliye Departmanı bünyesinde görev yapan sürücü Samet Deveci, aynı zamanda Shell operasyonlarında 2 yıldır ülke çapında ödül alıyor. Deveci, geçtiğimiz yıl içerisinde çalıştığı operasyonda güvenliği artırıcı önerileriyle ve kaza önleyici inisiyatif alarak gösterdiği yüksek bilinçle dikkat çekerek bu ödüle layık görüldü. Kurulduğu günden itibaren sürekli büyümeyi ve gelişmeyi hedefleyen Alışan Lojistik, uluslararası taşımacılıkla başlayan yolculuğunda, bünyesine farklı alanlarda çözümler üretebilen şirketleri ve hizmetleri de katarak bu hedefini gerçekleştirmeye devam ediyor.