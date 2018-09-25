Yıldız Tilbe ve Sibel Can yeniden harbiye açık hava sahnesinde

Kerki ve Solfej’in düzenlediği Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında bu yaz hayranları ile buluşan yıldız Tilbe ve Sibel Can, yoğun istek üzerine yeniden Harbiye’de sahneye çıkıyor. Son albümü ile büyük beğeni toplayan Sibel Can 25 Eylül, bu yaz Harbiye’deki konserlerinde boş koltuk kalmayan Yıldız Tilbe ise 27 Eylül’de yeniden sevenleriyle bir arada olacak.