Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
yer yer hafif yoğunluklu yağış
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
99878
ALTIN
237.783
DOLAR
6.1524
STERLİN
8.0808
EURO
7.2475
banner287

Yıldız Tilbe ve Sibel Can yeniden harbiye açık hava sahnesinde

Kerki ve Solfej’in düzenlediği Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında bu yaz hayranları ile buluşan yıldız Tilbe ve Sibel Can, yoğun istek üzerine yeniden Harbiye’de sahneye çıkıyor. Son albümü ile büyük beğeni toplayan Sibel Can 25 Eylül, bu yaz Harbiye’deki konserlerinde boş koltuk kalmayan Yıldız Tilbe ise 27 Eylül’de yeniden sevenleriyle bir arada olacak.

Yıldız Tilbe ve Sibel Can yeniden harbiye açık hava sahnesinde

Kerki ve Solfej’in düzenlediği Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında bu yaz hayranları ile buluşan yıldız Tilbe ve Sibel Can, yoğun istek üzerine yeniden Harbiye’de sahneye çıkıyor. Son albümü ile büyük beğeni toplayan Sibel Can 25 Eylül, bu yaz Harbiye’deki konserlerinde boş koltuk kalmayan Yıldız Tilbe ise 27 Eylül’de yeniden sevenleriyle bir arada olacak.

25 Eylül 2018 Salı 14:42
7191 Okunma
Yıldız Tilbe ve Sibel Can yeniden harbiye açık hava sahnesinde

Eylül ayında Harbiye’de yeniden sahneye çıkacak olan Sibel Can ve Yıldız Tilbe, açıkhava sonrası ise büyükşehir konserlerine hız kesmeden devam edecek. Hayranlarının heyecanla beklediği Can ve Tilbe, muhteşem performanslarıyla sevenlerine unutulmaz anlar yaşatacak.

Sibel Can Turne Programı

25 Eylül Salı İstanbul Harbiye Açıkhava

5 Ekim Cuma Bursa Açıkhava Tiyatrosu

12 Ekim Cuma Antalya Konyaaltı Açıkhava

20 Ekim Cumartesi İzmir Fuar Açıkhava

15 Aralık Cumartesi Ankara Congresium

Yıldız Tilbe Turne Programı

22 Eylül Cumartesi Bursa Açıkhava Tiyatrosu

27 Eylül Perşembe İstanbul Harbiye Açıkhava

29 Eylül Cumartesi Antalya Konyaaltı Açıkhava

1 Ekim Pazartesi İzmir Fuar Açıkhava

3 Ekim Çarşamba Denizli Açıkhava Tiyatrosu

Son Güncelleme: 25.09.2018 14:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“8. Bodrum Türk Filmleri Haftası” nın ödül töreni gerçekleşti
“8. Bodrum Türk Filmleri Haftası” nın ödül töreni gerçekleşti
Türkiye İş Bankası Müzesi’nde 1 milyonuncu ziyaretçi
Türkiye İş Bankası Müzesi’nde 1 milyonuncu ziyaretçi
Tom Jones’dan Antalya’da müzik şöleni
Tom Jones’dan Antalya’da müzik şöleni
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim