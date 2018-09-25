Yıldız Tilbe ve Sibel Can yeniden harbiye açık hava sahnesinde

Eylül ayında Harbiye’de yeniden sahneye çıkacak olan Sibel Can ve Yıldız Tilbe, açıkhava sonrası ise büyükşehir konserlerine hız kesmeden devam edecek. Hayranlarının heyecanla beklediği Can ve Tilbe, muhteşem performanslarıyla sevenlerine unutulmaz anlar yaşatacak.
Sibel Can Turne Programı
25 Eylül Salı İstanbul Harbiye Açıkhava
5 Ekim Cuma Bursa Açıkhava Tiyatrosu
12 Ekim Cuma Antalya Konyaaltı Açıkhava
20 Ekim Cumartesi İzmir Fuar Açıkhava
15 Aralık Cumartesi Ankara Congresium
Yıldız Tilbe Turne Programı
22 Eylül Cumartesi Bursa Açıkhava Tiyatrosu
27 Eylül Perşembe İstanbul Harbiye Açıkhava
29 Eylül Cumartesi Antalya Konyaaltı Açıkhava
1 Ekim Pazartesi İzmir Fuar Açıkhava
3 Ekim Çarşamba Denizli Açıkhava Tiyatrosu