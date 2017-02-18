"Elden Ele Yadigar, Yamalı Bohça Sergisi"

İSTANBUL (AA) - Fransız Elisabeth Strub Madzar ve Hayat Ağcı Grubu'nun Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde düzenledikleri, yamalı bohça el işi eserlerinin yer aldığı sergi ilgi görüyor.

Anadolu'da bile unutulmaya yüz tutan yamalı bohça el işine gönül veren Madzar, padişah figürlerinden alemlere, efsanelerden mimariye kadar birçok temada eserler üretti.

AA muhabirine konuşan Madzar, yamalı bohça el işiyle 1985'te tanıştığını belirterek, "Bunun Anadolu'da kadınlar tarafından yapılan geleneksel bir çalışma olduğunu biliyoruz. Bu, artan kumaşların bir değerlendirilmesi olarak yapılıyordu. O dönemlerde tekstil ve konfeksiyon olmadığı için kumaşlar çok değerliydi. O artıkları değerlendirmek için yapılan bir çalışmaydı." bilgilerini verdi.

Yamalı bohça ile tanıştığında çok etkilendiğini dile getiren Madzar, 40 yıldır Türkiye'de yaşadığını hatırlatarak, Türkiye ile bu bağı nedeniyle söz konusu el işini daha yakından tanımak için çalışmalara başladığını anlattı.

Araştırmaları sonunda ilk olarak eski kumaşları değerlendirmeye çalıştığını belirten Madzar, şöyle devam etti:

"Kumaşların hayatlarını uzatmak ve Anadolu'daki kültür zenginliğini değişik şekillerde yorumlamak istedim. Yurtdışına çağrıldığımızda Anadolu'yu anlatma ve sevdirme imkanı buluyoruz. Birçok misyon yüklenmiş gibi görünüyoruz. Çalışmalarda, tasarımları, renklendirmeyi yapıyorum. Teknikleri geliştiriyorum."

Madzar, Hayat Ağacı adını verdiği grubuyla çalışmalarına devam ettiğini anımsatarak, grubun büyük bir dayanışma örneği sergilediğini vurguladı.

Grubun 21 yıldır bir arada olduğuna dikkati çeken Madzar, yurtiçinde ve dışında kendi imkanlarıyla bu tür sergileri açtıklarını söyledi.

Son serginin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla açıldığı bilgisini veren Madzar, pazar günü kapanacak serginin birçok kişi tarafından ziyaret edildiğini açıkladı.

Madzar, sergiyi ziyaret edenlerin birçoğunun bu gelenekten ilk kez haberdar olduğunu belirterek, bazılarının el işinden etkilenip çalışmaya başladığını aktardı.

Ürünlerin çok derin ve etkili bir kültürün sonucu olduğunu dile getiren Madzar, "Yurtdışında patchwork olarak biliniyor. O daha çok bir hobi gibi. Daha soğuk şeyleri yansıtıyor. Burada yapılan çalışmada ise daha derinden ve ruhu olan şeyler yapıyoruz. İnsanlara mutluluk ve huzur vermeye çalışıyoruz." dedi.

Madzar, serginin ana temasının "Elden Ele Yadidar" olduğunu anımsatarak, "Yadigarlar bize kendi kökümüzü ve geldiğimiz yeri hatırlatıyor. Onları kaybettikçe insanlar mutsuz oluyor. Bunları daha çok anlatmak ve hissettirmek istedik." diye konuştu.

Hayat Ağacı grubunun üyesiyken vefat eden Nedret Erkli ve Nurşen Yıldız anısına bu sergiyi açtıklarını dile getiren Madzar, onların anısını yaşatmak istediklerini söyledi.

Madzar, her yıl bir sergi açmanın zor olduğunu belirterek, bir yatak örtüsünün 9-12 ayda tamamlanabildiğine dikkati çekti.

Eserlerin satılmadığı bilgisini veren Madzar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunu yapmak bir heyecandır. Başladığımda 'Ben düğme dikemem.' demiştim. Buraya gelenlere de kendilerinin yapması durumunda daha mutlu olacaklarını söylüyoruz. Meditatif bir çalışma oluyor. İçe dönüş oluyor. Çok güzel bir uğraş bu. Hanımlar için bulunmaz ve özel bir çalışma. Herkese tavsiye ediyoruz. Sabırlı olmaları lazım. Allah o sabrı veriyor. Burada 1989'da yapılan eser de var. Burayı gezenler gelişmeyi görecekler. Gezenler bir tarafta Osmalı'yı bir taraftan Selçuklu'yu gezebilir."

Anadolu Haber Ajansı